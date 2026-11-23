Foro de Madrid y Movimiento Feminista de Madrid presentan su manifestación por el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- EUROPA PRESS

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid han asegurado este lunes que ven "dificultades con todos los partidos" y que "no hay ninguno" que atienda "al 100%" su agenda feminista ante las elecciones generales de este 29 de noviembre.

"El problema que tenemos, si leéis el manifiesto con atención, es que nos vamos a encontrar con dificultades con todos los partidos", ha señalado en rueda de prensa Ángeles Álvarez, de Enclave Feminista, y una de las portavoces de las organizaciones convocantes de la manifestación del 25 de noviembre, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Si bien, ha subrayado que el movimiento "no es apéndice de ningún partido político". "Nosotros tenemos una agenda propia que no está sujeta al mandato de ningún partido político", ha apuntado.

En este sentido, Álvarez ha afirmado que tienen "muchas coincidencias" con los partidos de la izquierda, así como "algunos desencuentros". "Nuestro manifiesto, por ejemplo, recoge de manera muy clara la prohibición del velado de las niñas en los centros educativos y esto es muy importante que quede claro", ha afirmado, al mismo tiempo que ha recalcado que se trata de una cuestión de la que "los partidos de la izquierda no quieren hablar".

Igualmente, ha reconocido "desencuentros" con la derecha y "un gran desencuentro y una distancia abismal y monumental con la extrema derecha, que niega, de partida, la existencia de una violencia específica contra las mujeres".

"Por lo tanto, a todos los partidos políticos que concurren, el mensaje que debemos demandarle desde esta propia convocatoria es que los compromisos que adquieren en sus programas electorales tienen que ejecutarse lo más pronto posible", ha aseverado Álvarez, junto con las demás portavoces.

En este punto, ha criticado que la ley de violencia vicaria y la ley contra la trata no se hayan llevado adelante durante esta legislatura. "Verdaderamente, no entendemos por qué, porque los borradores nos consta que están desde hace mucho tiempo y, por tanto, entendemos que ha sido una cuestión de prioridades políticas. Se ha ido relegando y, al final, la agenda feminista ha quedado relegada", ha lamentado.

SALDRÁ ESTE 25N CON LE LEMA 'PAREMOS LA BARBARIE'

Foro de Madrid y Movimiento Feminista de Madrid partirán este miércoles a las 18:30 horas del cruce Alcalá/Gran Vía hasta la Plaza de España, con el lema 'Paremos la barbarie'.

Del mismo modo, durante la rueda de prensa, las organizaciones han leído el manifiesto con motivo del 25 de noviembre. En el mismo, hacen alusión a las más de 40 mujeres que han sido asesinadas este año por sus parejas o exparejas y denuncian que "sus asesinatos se conviertan en una noticia rutinaria mientras la indignación dura apenas unas horas".

"Exigimos reparar a todos los hijos e hijas que han sufrido esta Violencia, reconstruir ese recuento desde 2003 y reparar a todos los hijos e hijas que han perdido a su madre. Paremos la barbarie. Exigimos protección antes de que las asesinen", subrayan.

También piden revisar todas las valoraciones del riesgo, el seguimiento policial, los dispositivos telemáticos y la coordinación institucional. Además, solicitan juzgados con medios "suficientes", y asistencia jurídica especializada y atención sanitaria con capacidad de detectar la violencia.

"Todos los fallos que no protejan a las mujeres, deben investigarse, con conclusiones públicas e implementarse medidas para que no se repitan", recalcan.

Precisamente, sobre los dispositivos telemáticos para maltratadores han denunciado un "problema, en general, con las administraciones", respecto a las contrataciones que realizan. "Tienen que dejar de aplicar el criterio de que lo mejor es lo más barato. Lo mejor no es lo más barato, lo mejor es lo más eficaz", ha subrayado Álvarez.

Aunque ha afirmado que se trata de una herramienta "eficaz", ha advertido de que "una mala práctica o un mal funcionamiento" mantiene "en alerta permanente" a las víctimas. Además, ha indicado que es "una manera de tenerlas victimizadas de nuevo".

"Por tanto, aquí no solamente tenemos que ver si son efectivas en la protección, sino si terminan siendo un instrumento coercitivo contra las mujeres usado por los maltratadores y eso hay que corregirlo. Creemos que existe tecnología suficiente y animamos al Gobierno a que contrate lo que es más eficiente, no lo que es más barato", ha zanjado.

Respecto a la violencia vicaria, las convocantes han recordado que en su documento llaman a suspender visitas y contactos cuando exista el riesgo legalmente apreciado de violencia, así como escuchar a los menores y no desacreditar a las madres que intentan protegerlos.

Entre las medidas propuestas por las feministas también abordan la violencia sexual. En este punto, reclaman investigaciones diligentes, procedimientos sin revictimización y evaluar y corregir la aplicación de la Ley del 'solo sí es sí', "con pleno respeto a las garantías judiciales de mujeres, a las instituciones democráticas y al conjunto de la sociedad a exigir respuestas que protejan de verdad".

Del mismo modo, afirman que la trata, la prostitución y la pornografía que utiliza o exhibe violencia contra las mujeres "requieren actuaciones diferenciadas y una respuesta que reconozca sus vínculos".

LEY ABOLICIONISTA DEL SISTEMA PROSTITUCIONAL

En esta línea, exigen la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional contra el proxenetismo y la demanda, "sin castigar a las mujeres prostituidas". Así, solicitan ingresos, vivienda, atención sanitaria, formación, empleo, reparación y, "cuando corresponda", regularización y protección.

Además, en su texto, abogan por proteger a las niñas y adolescentes captadas por las redes, supervisar los centros de tutela y depurar responsabilidades por negligencias. De esta manera, denuncian la pornografía que "normaliza la violencia, el acoso digital y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento".

Por otro lado, denuncian los "vientres de alquiler" y "los negocios que explotan la capacidad de gestar". "Exigimos actuar contra la intermediación comercial, dentro y fuera de España, y proteger la salud y los derechos de las mujeres", apuntan.

También animan a parar "la barbarie" cuando "se impone en nombre de una tradición, una religión o una guerra". En este punto, se solidarizan con las mujeres afganas, las iraníes, las palestinas y con quienes sufren las guerras en Sudán y la República Democrática del Congo.

Igualmente, rechazan los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, la trata y la violencia sexual en los conflictos armados. "Los derechos de las mujeres en ningún caso no admiten excepciones religiosas, culturales o geopolíticas", avisan.

PROHIBIR EL BURKA Y EL NIQAB

El Foro de Madrid y el Movimiento Feminista también proponen prohibir prendas como el burka y el niqab, que "ocultan el rostro de las mujeres y simbolizan su sometimiento a normas de modestia y control". Para las organizaciones, "ninguna tradición ni precepto religioso puede prevalecer sobre sus derechos".

Del mismo modo, claman contra "las políticas que diluyen las categorías necesarias para medir la discriminación por razón de sexo o debilitan la protección de las mujeres". Así, piden revisar las disposiciones sobre autodeterminación registral del sexo porque "comprometen las estadísticas, la intimidad, la seguridad o las políticas específicas para mujeres".

Finalmente, en lo que respecta a Madrid, llaman a fortalecer la red pública, estabilizar los equipos y mantener los Espacios de Igualdad abiertos al trabajo de las organizaciones de mujeres.