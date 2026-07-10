Fundación CERMI Mujeres dará voz a la discapacidad en la II Edición de la Escuela de Niñas y Escuela de Madres

Archivo - Una niña con movilidad reducida participa en la primera Carrera Infantil Adaptada en las fiestas de Sant Roc, a 14 de agosto de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación CERMI Mujeres celebrará del 15 al 17 de julio la II Edición de la Escuela de Niñas y Escuela de Madres, bajo el lema 'Mi voz tiene poder', una iniciativa dirigida a empoderar a niñas y adolescentes con discapacidad y a fortalecer el papel de sus madres como agentes de apoyo, acompañamiento y cambio social.

La Escuela parte de la premisa de que las niñas y adolescentes con discapacidad deben ser reconocidas como sujetas de derechos, con capacidad para expresar sus opiniones, identificar las barreras que les afectan y participar en la construcción de propuestas que contribuyan a transformar su realidad.

Por ello, contará con un programa que combinará sesiones formativas, talleres participativos, espacios de reflexión colectiva, apoyo mutuo y encuentros institucionales, siempre desde un enfoque seguro, accesible, inclusivo y respetuoso con la protección de las participantes. Además, incorporará actividades centradas en la comunicación, los derechos, la expresión artística, el empoderamiento y la elaboración de demandas colectivas.

El programa incluirá también espacios de reflexión conjunta sobre los derechos de las niñas y adolescentes con discapacidad. Estas sesiones estarán concebidas para favorecer el diálogo entre iguales, el intercambio de experiencias y la identificación de demandas compartidas, reforzando el protagonismo de las propias niñas y adolescentes en el desarrollo de la Escuela. Otro de los ejes de esta edición será la expresión artística como herramienta de participación y visibilización.

Además, el 17 de julio, las participantes mantendrán un encuentro con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que constituirá un punto central en la recepción institucional del mensaje que habrán elaborado durante la Escuela. Este espacio permitirá que las niñas y adolescentes trasladen directamente sus propuestas y refuercen la necesidad de que las políticas públicas de infancia, juventud, igualdad y discapacidad incorporen su voz, sus experiencias y sus demandas.

Esta segunda edición dará continuidad a una iniciativa del movimiento de la discapacidad orientada a generar espacios propios de participación, aprendizaje y convivencia para niñas y adolescentes con discapacidad, así como para sus madres, como ha detallado la entidad.

Fundación CERMI Mujeres subraya que acompañar a las madres implica reconocer sus derechos, atender la sobrecarga que muchas mujeres asumen en el ámbito de los cuidados y avanzar hacia sistemas públicos de apoyo suficientes, accesibles y continuados.