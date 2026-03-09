Fundación Integra facilitó el acceso a empleos a 1.139 mujeres en exclusión social en 2025

La campaña de Fundación Integra para el 8M de 2026. - FUNDACIÓN INTEGRA

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Integra ha facilitado el acceso al empleo a 1.139 mujeres en exclusión social en 2025. Con ellas, la fundación calcula que son más de 18.500 empleos a mujeres en exclusión social, víctimas de violencia de género y mujeres con discapacidad desde su fundación en 2001, dentro de un total de más de 27.300 empleos concedidos a personas en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, el 70% de las personas atendidas por la entidad son mujeres, como ha confirmado la fundación. Según ha informado, 352 de las mujeres que accedieron a un empleo en 2025 eran víctimas de malos tratos, 194 tenían discapacidad y 124 contaban con antecedentes vinculados a las drogas, el encarcelamiento o el sinhogarismo.

En cuanto al perfil de edad, el 36% de las contratadas son mayores de 45 años y el 33% tiene entre 36 y 45 años. Las mujeres integradas lo han hecho en sectores como la limpieza, la logística, el comercio, el sector sociosanitario, la hostelería o la administración. Además, la fundación ha explicado que el 90% de ellas han recibido una valoración positiva por parte de las empresas empleadoras.

Fundación Integra opera a través de una red de más de 450 entidades sociales de atención primaria --entre ellas casas de acogida, puntos municipales de atención a víctimas de violencia de género, servicios sociales, Cáritas, Fundación Don Bosco, Comisión Malos Tratos y APRAMP-- que derivan a las mujeres hacia la entidad. La integración laboral se canaliza mediante la colaboración de más de 80 empresas nacionales e internacionales.

Durante el año pasado, la fundación desarrolló diez proyectos específicos de integración laboral que beneficiaron a cerca de 300 mujeres, en colaboración con entidades como Fundación Accenture, Atresmedia, Banco Santander, Eroski, Fundación Iberdrola, Fundación Repsol o Mutua Madrileña.

"Estos programas combinan formación, acompañamiento individualizado y voluntariado corporativo" con el objetivo de "reforzar tanto las competencias profesionales como la confianza personal de las participantes", como ha explicado en un comunicado.

Además, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Fundación Integra ha lanzado la campaña de sensibilización 'El pasado No define su futuro. Un empleo SÍ', a la que se han sumado una veintena de empresas. La iniciativa pone el foco en el empleo "como vía para salir de la exclusión social" y hace un llamamiento a empresas y agentes sociales para "ampliar las oportunidades de inserción laboral" de este colectivo, según ha afirmado la fundación.