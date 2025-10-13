Fundación Secretariado Gitano y LaLiga se unen contra los discursos de odio y para combatir el antigitanismo

El director Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LALIGA, José Montero, y la directora general de la FSG, Sara Giménez, durante la firma del acuerdo. - FSG

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) y Laliga han firmado un convenio para prevenir y erradicar los discursos de odio y el acoso y para promover la igualdad de oportunidades y de derechos de las personas gitanas a través de la formación.

En un comunicado, la FSG ha explicado que se llevarán a cabo acciones dirigidas a la prevención del discurso de odio y del acoso en todos los ámbitos, pero con especial atención al entorno educativo, social y deportivo.

La directora general de la FSG, Sara Giménez, ha subrayado que el acuerdo "representa un paso firme en la lucha contra los discursos de odio y la discriminación en el ámbito deportivo". "El deporte tiene una capacidad única para llegar a millones de personas, especialmente jóvenes, y puede ser una herramienta poderosa para promover la convivencia, la diversidad y el respeto", ha apostillado.

Por su parte, LaLiga enmarca esta colaboración dentro de su iniciativa 'LALIGA VS', dirigida a prevenir y erradicar los discursos de odio. A través del convenio, "se impulsarán acciones complementarias a la labor de la fundación en ámbitos como la inclusión laboral y la formación académica, por ejemplo, mediante la concesión de becas en LaLiga Business School o la identificación de oportunidades profesionales dentro del ecosistema de LaLiga", ha afirmado la FSG.

Desde LaLiga también se han comprometido a favorecer la participación de la FSG en eventos que desarrolle, relacionados con la difusión y visibilidad de la plataforma LALIGA VS, donde se ofrecerá la oportunidad de intervenir a distintos portavoces y responsables de la Fundación.

"Con la firma de este convenio, la lucha contra el antigitanismo se convierte en un pilar más en nuestra plataforma LALIGA VS y es también un reconocimiento a la Fundación Secretariado Gitano, que está haciendo una labor inmensa a favor de la lucha por la no discriminación", ha asegurado el director Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga, José Montero.