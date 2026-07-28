El Gobierno aprueba los nuevos Estatutos del Instituto de las Mujeres que "refuerza su papel como organismo de igualdad"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Igualdad, el Real Decreto por el que se aprueban los nuevos Estatutos del Instituto de las Mujeres para "reforzar su papel como organismo de igualdad".

La nueva norma moderniza la organización y las funciones del Instituto "para adaptarlas a los avances normativos e institucionales de las últimas décadas y refuerza su papel como organismo de igualdad", según informa el Ministerio de Igualdad en un comunicado.

En concreto, según señala el departamento que dirige Ana Redondo, estos estatutos consolidan su doble papel, "por un lado, como organismo responsable de impulsar, promover y evaluar las políticas públicas de igualdad en el conjunto de las administraciones públicas y, por otro, como organismo de igualdad, encargado de prevenir la discriminación de las mujeres y garantizar la protección efectiva de sus derechos, tal y como mandata la normativa europea".

Además, se crea una Subdirección General para la Asistencia a Víctimas de Discriminación y Atención a la Ciudadanía con el objetivo de reforzar las funciones de atención a las mujeres víctimas de discriminación por razón de sexo, que el Instituto ya realiza.

Esta nueva estructura, según señala el Ministerio de Igualdad, "permitirá especializar estas funciones, ofrecer una respuesta más ágil y coordinada y garantizar un acompañamiento independiente a las víctimas en el ejercicio de sus derechos, mejorando al mismo tiempo la coordinación con otras administraciones y organismos competentes para asegurar una protección más eficaz frente a la discriminación".

Asimismo, destaca que la norma "refuerza las funciones del Instituto de las Mujeres en el ámbito de la igualdad en el empleo" y "fortalece sus funciones en materia de investigación, análisis y difusión del conocimiento, reforzando la colaboración con las universidades y otros centros de investigación para impulsar los estudios de género y trasladar la evidencia científica al diseño y evaluación de las políticas públicas de igualdad".

Se refuerza también, según precisa, la colaboración del Instituto de las Mujeres con las comunidades autónomas, las entidades locales, las instituciones europeas y la sociedad civil, "reconociendo el papel esencial de las asociaciones de mujeres y del movimiento feminista en el avance de la igualdad efectiva".