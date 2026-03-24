El Gobierno pide una "reflexión profunda" tras los últimos asesinatos machistas: "No es un debate ideológico"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido una "reflexión profunda" tras los últimos asesinatos machistas y ha señalado que la violencia de género "no es un debate ideológico", sino "una realidad que mata".

"Me parece una barbaridad tener que estar otro martes más compartiendo con ustedes estas noticias y, desde luego, si esto no merece una reflexión profunda, ya me dirán que lo merece", ha asegurado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha recordado que han sido asesinadas 14 mujeres por violencia machista en lo que va de año, la última, de Zaragoza, ha sido confirmada esta misma semana por el Ministerio de Igualdad. Además, el departamento que dirige Ana Redondo ha confirmado esta semana el presunto asesinato por violencia vicaria de una menor de tres años en Alicante.

Estos sucesos ha dicho que se suman "al intento de quemar viva a otra mujer en un domicilio en Cataluña". "No voy a dejar de repetir este negar esta violencia. Esta aberración cuesta vidas y debemos señalar a quienes lo hacen", ha subrayado Saiz.

Asimismo, ha mencionado la agresión "terrible" a una mujer trans en León: "Una mujer transexual ha sufrido una brutal paliza en la mano de un grupo de entre ocho y diez personas que al mismo tiempo le insultaban, le gritaban insultos homófobos y tránsfobos", ha apuntado.

Para Saiz, esta agresión "es la consecuencia de un clima creciente de odio y de señalamiento que muchas veces tiene su origen en las redes sociales". También ha señalado que pone de manifiesto la necesidad de poner en marcha la herramienta 'Hodio'.

"Y con medidas como esta, herramientas transparentes, rigurosas y basadas en criterios académicos reconocidos, el Gobierno lo que pretende es siempre combatirlo (el odio)", ha recalcado.