Experto en extranjería denuncia un "contrasentido" en la regularización: admitidos a trámite pero sin poder trabajar

Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Legalteam, Guillermo Morales, ha denunciado el "contrasentido" de la regularización extraordinaria de migrantes que en la práctica impide a los solicitantes trabajar pese a haber sido admitidos a trámite, ya que, según explica, no están recibiendo el número de afiliación a la Seguridad Social.

Según avanza en una entrevista a Europa Press, su despacho ha presentado ya "más de mil expedientes", aunque la respuesta administrativa ha dicho que está siendo limitada. "Las admisiones a trámite apenas llegan al 0,1%", asegura, apuntando además que los pocos casos notificados se están produciendo sin respetar el plazo previstos de 15 días.

"Hemos notado que, por alguna razón, las admisiones a trámite apenas están llegando. No se está cumpliendo el plazo de los 15 días. Notamos las admisiones a un ritmo muy lento, muy lento", asevera.

También señala problemas en la gestión de los expedientes, ya que, según expone, los números de registro no se asignan de forma correlativa ni siguiendo el orden de presentación. "Hay expedientes del primer día que aún no tienen número, mientras otros presentados más tarde ya han sido registrados", añade.

Uno de los principales puntos de "preocupación" en Legalteam indica que es el funcionamiento de las resoluciones de admisión a trámite. En este sentido, precisa que, aunque estas comunicaciones indican que la persona recibirá en su domicilio una comunicación con su número de la Seguridad Social, este no se ha facilitado a admitidos a trámite tras una semana de espera. "Nos dicen que se puede trabajar, cuando en realidad no se puede trabajar si no tienes el número de afiliación a la Seguridad Social", subraya y añade que se trata de "un contrasentido".

En esta misma línea, detalla que desde la Seguridad Social les han trasladado a Legalteam que los solicitantes no deben acudir a afiliarse personalmente, ya que el alta se realizará de oficio. Morales apunta, además, que esta situación solo permite trabajar con normalidad a quienes ya contaban previamente con un número de afiliación, como antiguos solicitantes de asilo que hubieran trabajado con anterioridad.

Otro de los problemas detectados por Legalteam afecta a las solicitudes familiares. Morales señala que han recibido el número de expediente del progenitor pero no el del menor.

TRABAJO "A DESTAJO", CON TURNOS DE 24 HORAS

Morales también recalca que están trabajando "a destajo", con turnos de 24 horas, para poder presentar "el mayor número posible de solicitudes" de la regularización extraordinaria.

A esta situación se suma la incertidumbre jurídica generada por la revisión del proceso por parte del Tribunal Supremo, prevista para el próximo día 13, a raíz de la petición de Hazte Oír. Según Morales, este escenario ha provocado nerviosismo generalizado entre solicitantes y profesionales.

"Todo el mundo está temblando", afirma, en referencia tanto a los migrantes como a los propios abogados, que se enfrentan a una avalancha de solicitudes urgentes por miedo a una posible paralización del procedimiento.