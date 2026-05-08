El Gobierno prepara con el INE una nueva Encuesta Europea sobre Violencia de Género en España

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), acompañada de la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro (i), y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística (INE) han firmado un convenio para poner en marcha la II Encuesta Europea de Violencia de Género, un estudio estadístico que permitirá medir la prevalencia y evolución de la violencia contra las mujeres en España dentro del marco europeo.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 8 de mayo de 2026, formaliza la colaboración entre la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, y el INE. Si bien, el acuerdo fue suscrito el pasado 24 de abril.

La encuesta forma parte de las iniciativas impulsadas por la Unión Europea y el Convenio de Estambul para recopilar información periódica para evaluar la prevalencia y las tendencias de la violencia de género. Según el BOE, la Comisión Europea encargó a Eurostat la elaboración de una metodología común que permita obtener información "de calidad y armonizada".

Asimismo, revela que España incluye esta operación estadística dentro del Plan Estadístico Nacional 2025-2028 y del Programa Anual 2027 y señala que la responsabilidad de su realización recae en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con la participación del INE.

El BOE subraya que serán de aportación estrictamente voluntaria los datos susceptibles de revelar cuantas circunstancias puedan afectar a la intimidad personal o familiar. También recalca que la participación será voluntaria y requerirá el consentimiento expreso de las personas entrevistadas.

El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogables hasta un máximo de ocho. Transcurridos estos ocho años el convenio quedará extinto y en caso de que se quisiese seguir con los compromisos del mismo será necesario suscribir uno nuevo. Además, no implica compromisos económicos directos entre las partes firmantes.

El Ministerio de Igualdad presentó los resultados de la primera Encuesta Europea de Violencia de Género (EEVG) en España en 2023, incluida en el Plan Estadístico Nacional (2021-2024).