La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (d), durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra este miércoles 25 de noviembre, en la que reafirma el compromiso "inequívoco" del Gobierno con "la erradicación de todas las formas de violencia machista" y expresa su "más absoluta condena" frente a cualquier acto de violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.

El texto, al que han aportado los ministerios de Igualdad; Asuntos xteriores; Justicia e Inclusión, subraya que la violencia de género sigue afectando a miles de mujeres y considera "imprescindible mantener y reforzar" los recursos destinados a políticas públicas "basadas en la evidencia y los datos".

Además, hace un llamamiento a la "unidad democrática" de todas las administraciones públicas, fuerzas políticas, agentes sociales, operadores jurídicos, fuerzas de seguridad, medios de comunicación y ciudadanía para "preservar y fortalecer el compromiso común contra la violencia machista".

Asimismo, la declaración recalca la necesidad de continuar avanzando en la prevención y erradicación de las violencias sexuales promoviendo una cultura "basada en el respeto a la libertad sexual y al consentimiento" tanto en los espacios físicos como en los entornos digitales.

El Ejecutivo reitera su defensa de los principios que inspiraron esa norma y de los acuerdos alcanzados en el marco del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reflejando su determinación de seguir trabajando "para que ninguna mujer vea vulnerados sus derechos" por el hecho de serlo, "ninguna víctima se sienta sola" y "las generaciones presentes y futuras puedan vivir en una sociedad libre de violencia machista".

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado este martes la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación 2027-2030 que establece "el deber de los poderes públicos de recoger y sistematizar datos" para diagnosticar la realidad y diseñar las políticas más adecuadas.

En concreto, la estrategia se estructura en tres ejes: prevenir la discriminación, garantizar una protección efectiva frente a ella y consolidar un sistema institucional capaz de sostener estas políticas en el tiempo.

Así, establece que se adoptarán "medidas de sensibilización, transformación de narrativas sociales" y "formación especializada" a profesionales de la Administración y los servicios públicos, cuya aplicación práctica se articulará a través de dos planes operativos bienales (2027-2028 y 2029-2030) con actuaciones específicas, organismos responsables y participantes, calendarios de ejecución, recursos presupuestarios e indicadores de evaluación.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto por el que se regula la concesión y utilización del distintivo 'Igualdad en la empresa y por una sociedad libre de violencia de género' (DIE), promovido por el Instituto de las Mujeres en 2009 y actualizado ahora.

La reforma modifica su denominación, amplía los requisitos exigidos para obtenerlo, refuerza la prevención y actuación frente a las violencias contra las mujeres en el ámbito laboral, extiende su ámbito de aplicación y simplifica el procedimiento de concesión, con la finalidad de identificar, reconocer y dar mayor visibilidad a las empresas y entidades que acrediten un compromiso "avanzado, evaluable y sostenido", más allá del cumplimiento estricto de las obligaciones legales, con la igualdad entre mujeres y hombres.

Asimismo, el Gobierno ha acordado el pago de una contribución voluntaria por parte del Ministerio de Igualdad a la Red Europea de Organismos de Igualdad (Equinet) correspondiente a 2026, por un importe global de 4.500 euros.