Saiz reclama "unidad y contundencia" contra la violencia machista: "Negar esta realidad cuesta vidas"

El ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 24 de febrero - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reclamado este martes "unidad y contundencia aún mayor" contra la violencia machista y ha avisado de que "negar esta realidad cuesta vidas".

"2026 está siendo un año insoportable en cuanto a la violencia machista. En poco más de mes y medio, 10 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Hay que sumar los dos menores asesinados y los 10 que han quedado huérfanos. Negar esta realidad cuesta vidas. Es urgente una unidad y una contundencia aún mayor contra ese machismo extremo", ha asegurado la ministra.

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha mostrado "el máximo apoyo, empatía y solidaridad hacia las víctimas, hacia sus familias y hacia sus entornos".

Asimismo, Saiz ha apelado a la "unidad" de todas las instituciones, de las administraciones y de la sociedad. "Necesitamos encontrarnos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, apelando a la unidad de todas las instituciones, de todas las administraciones y de la sociedad en su conjunto", ha apuntado.

Además, ha recordado que el teléfono 016 opera las 24 horas del día para atender a las víctimas y que está disponible en 53 idiomas, no deja rastro en la factura, aunque debe borrarse del historial de llamadas del teléfono.