El Gobierno reconoce la necesidad de nuevas herramientas "eficaces" para un trato "digno" a personas con discapacidad

Silla de ruedas.- EUROPA PRESS

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha reconocido este viernes la necesidad de nuevas herramientas "eficaces" para un trato "digo" a personas con discapacidad.

"En la atención a las personas con discapacidad, los avances están, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Nos queda el diseño de herramientas eficaces para una atención no basada en un enfoque compasivo, sino en un enfoque de reconocimientos de derechos y de trato digno", ha asegurado Calvo.

Así lo ha puesto de manifiesto en el Congreso de los Diputados durante la conferencia temática sobre 'La trata de mujeres y la explotación de mujeres y niñas con discapacidad: orientaciones para una intervención efectiva', a solicitud de la Fundación CERMI Mujeres.

En este sentido, Calvo ha asegurado durante su intervención que la tarea policial de combate, de lucha contra la trata de personas, "es una tarea ingente", aunque ha admitido que "todavía es más grande la tarea que queda por abordar".

Igualmente, ha destacado que, más allá de la atención directa, que ha calificado como "fundamental" por ser el primer escalón, es también imprescindible impulsar la prevención, la detección temprana, la protección y la reparación de las víctimas. Además, ha subrayado la importancia de garantizar una correcta derivación desde el ámbito policial, para que las personas con discapacidad reciban apoyo adecuado y acceso a recursos especializados.

Por su parte, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha avanzado que el Gobierno está ultimando el estudio sobre las violencias que sufren las mujeres con discapacidad. "Estamos ultimando el primer estudio en España que analizará por primera vez y en profundidad las violencias contra las mujeres con discapacidad", ha anunciado.

Según ha detallado, el informe combinará un enfoque cuantitativo, a partir de la macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Igualdad, adaptada con nuevas preguntas, con un análisis cualitativo, con el objetivo de "llegar a esas mujeres más expuestas al abuso y al maltrato", que ha dicho que son las que tienen "grandes necesidades de apoyo".

De la misma manera, ha expuesto que el Gobierno está reforzando programas de formación y sensibilización para que las mujeres con discapacidad puedan identificar situaciones de violencia. "Y enseñarles que si su cuidador o si su tío le mete mano, eso es una agresión", ha agregado.

"LA TRATA NACE DEL MACHISMO"

Además, se ha advertido de que "la trata nace del machismo porque se ceba con las mujeres" y ha añadido que se trata de "violencia porque deja heridas en el cuerpo y en el alma que nunca dejan de supurar".

Por otro lado, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha subrayado la importancia de abordar la trata de personas desde la interseccionalidad, como "una obligación de derechos humanos", con el fin de garantizar "que ninguna mujer sea invisible".

"La trata con fines de explotación sexual no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de la violencia estructural machista que hunde sus raíces en sistemas patriarcales que convierten a las mujeres en instrumentos de beneficio económico", ha avisado.

Martínez Perza ha apuntado que el Gobierno está trabajando en la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que incorporará medidas específicas para la explotación sexual y garantizará un enfoque interseccional, según ha asegurado. Asimismo, ha recordado que los servicios de atención a víctimas, como el 016, son accesibles para personas con discapacidad, contando con aplicaciones y herramientas adaptadas a sus necesidades.

JUVENTUD E INFANCIA: "LA PROSTITUCIÓN ES VIOLENCIA SEXUAL"

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha asegurado en su discurso que "la prostitución es violencia sexual". Además, ha alertado de que las redes de trata y explotación "actúan en el sistema de protección de una manera cada vez más presente", especialmente aprovechando la transición de los jóvenes a la vida adulta cuando cumplen 18 años sin itinerarios de acompañamiento, según ha apuntado.

"Los chavales que están en los centros de menores de la Comunidad de Madrid no pueden ser cuando cumplen 18 años sean los nuevos usuarios de la Cañada Real y está pasando porque también hay que pensar que a partir de los 18 tenemos que acompañar a hacer una transición a vida adulta. Es donde también estamos detectando que muchas niñas, fundamentalmente, acaban en redes de prostitución y trata" precisamente por no tener una política de acompañamiento y una transición a vida adulta", ha revelado.

Del mismo modo, ha detallado que actualmente hay más de 55.000 menores en el sistema de protección, de los cuales 17.000 están en el sistema residencial, que es "donde hay más problemas ahora mismo". En este punto, ha destacado la necesidad de estandarizar los protocolos en todo el país. "No podemos tener 17 sistemas de protección distintos; la ley de protección del menor es para todo el país", ha subrayado.

MENSAJES PARA ABRIR ONLYFANS

También ha advertido sobre el papel del ámbito digital como facilitador de la trata de personas, señalando que "comentarios como 'Abre tu OnlyFans' a menores de edad en redes sociales son el pan nuestro de cada día" y ha recalcado la necesidad de legislación específica en entornos digitales para proteger a la infancia.

Mientras, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha trasladado su respaldo a las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. A través de un mensaje en vídeo, la agradecido la elección del Parlamento como sede de un encuentro que ha caalificado de "muy importante" y ha elogiado la labor de las entidades participantes.

También ha destacado el trabajo "riguroso" de quienes combaten la múltiple discriminación que supone ser mujer o niña con discapacidad, así como la defensa de sus derechos y los de sus familias. En su intervención, ha subrayado especialmente la "urgencia" de abordar la trata y la explotación. "Es una cuestión que necesita un abordaje desde diferentes vertientes, desde las iniciativas legislativas hasta las de detección, protección y atención social a las víctimas, que durante esta jornada trataréis de forma intensa", ha apuntado.

Del mismo modo, la vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, Ana Peláez, ha reclamado protocolos de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la detección, identificación y asistencia de casos de mujeres y niñas con discapacidades sometidas a trata y a explotación sexual, incluyendo la prostitución.