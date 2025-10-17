La guerra en Gaza y sucesos de "inseguridad ciudadana" disparan mensajes de odio en redes en septiembre, según Oberaxe

Un grupo de personas con banderas palestinas durante una concentración en contra el secuestro de Israel a la flotilla Thousands Madleens, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

Alerta del aumento de "contenidos hostiles" hacia las personas musulmanas, pasando del 19% en agosto al 33% en el mes pasado

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La guerra en Gaza y sucesos de "inseguridad ciudadana" han disparado los mensajes de odio en redes sociales correspondientes a septiembre, según ha dado a conocer este viernes el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En este sentido, indica que el sistema FARO, que rastrea en las plataformas digitales más relevantes a través de inteligencia artificial, detectó el pasado mes un total de 68.556 contenidos con discurso de carácter racista y xenófobo, 908 menos que los reportadas en agosto.

Así, según este último informe, en el mes de septiembre casi la mitad (48%) de todos los contenidos reportados estuvieron asociados al conflicto armado en Gaza. En concreto, a los episodios concentrados en las manifestaciones pro-Palestina durante la Vuelta Ciclista a España y la cobertura mediática de la travesía de la "flotilla" con ayuda humanitaria para Gaza. El dato supone un aumento de 36 puntos porcentuales del discurso de odio vinculado al conflicto armado en Gaza respecto al mes de agosto.

Otro de los sucesos que "mayor contenido de inseguridad ciudadana" ha generado ha estado relacionado con la noticia sobre la investigación policial del joven detenido por la presunta agresión sexual a una menor en Hortaleza (Madrid). "Este suceso ha generado un incremento de contenidos de odio donde se incitaba a la expulsión e incluso a la violencia contra las personas migrantes, especialmente hacia los menores extranjeros, con expresiones como: 'Fuera menas' o 'Fuera invasores parásitos'", explica el Observatorio.

Por otro lado, apunta que el homicidio de una joven de nacionalidad ucraniana en Carolina del Norte (Estados Unidos) y la Gala del Balón de Oro suscitaron "niveles de discurso racista y xenófobo de forma especialmente destacada".

Respecto al total de mensajes retirados por las plataformas digitales, se mantiene en cifras similares respecto a agosto, pasando de 40% a 39%. Desde el Observatorio se espera "mejorar" estos parámetros mediante un trabajo colaborativo con las diferentes plataformas.

En esta línea, destaca que se ha apreciado un ligero incremento en el tiempo de retirada, subido en tres puntos -del 6% al 9%- los mensajes retirados por las plataformas en las primeras 24 horas.

También informa que la inseguridad ciudadana representó un 36% del total de contenidos de carácter "racista", lo que supone un descenso de 13 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Le siguen los discursos de odio asociados al ámbito económico (16%) como las ayudas dirigidas a familias con menores. Aquí se sitúan los contenidos que señalan a las personas migrantes como las principales beneficiarias de estas ayudas. En su análisis, el Observatorio considera que "este enfoque distorsionado alimenta discursos de exclusión y polariza las percepciones entre población autóctona y extranjera".

PROCEDENTES DE ÁFRICA, EN EL 60% DE LOS CONTENIDOS

El informe de OBERAXE sobre la monitorización de septiembre vuelve a colocar como primer grupo diana a las personas procedentes del norte de África, presente en el 60% de los contenidos. No obstante, señala que existe una disminución de 17 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, que había alcanzado el 77%.

Además, destaca en los datos de septiembre el aumento de "contenidos hostiles" hacia las personas musulmanas, pasando del 19% en agosto al 33% en septiembre, e irrumpe con un 7% el discurso de odio hacia la población judía.

Igualmente, el Oberaxe alerta de que se mantiene en "cifras desorbitadas", 95%, el volumen de contenidos que emplea "un lenguaje agresivo explícito, alimentado por insultos y descalificaciones que buscan incitar al conflicto y a la polarización de la sociedad".

Así, hace referencia al "significativo aumento" de los contenidos que incitan directamente a la violencia, que ha pasado del 3% al 13%, respecto al mes anterior, y de los que "alaban" a quienes atentan contra las personas de origen extranjero, que han aumentado del 5% al 14%. "Estos datos reflejan una preocupante escalada en la polarización social y en la legitimación de conductas agresivas hacia las personas migrantes", concluye.