Igualdad acompañará a las mujeres que denuncien a la cofradía de Sagunto y estudia recurrir sus estatutos

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante un coloquio en el Club Siglo XXI - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este lunes 23 de marzo que su departamento acompañará a las mujeres que decidan denunciar a la cofradía de Sagunto que impide su participación y ha avanzado que estudia recurrir sus estatutos.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación en un coloquio en el Club Siglo XXI después de que la Cofradía de la Sang de Sagunt, encargada de organizar la Semana Santa en la localidad, haya decidido de nuevo que las.mujeres no pueden ser cofrades de pleno derecho --impidiendo que participen en actos oficiales y procesiones-.

Redondo ha asegurado que el Tribunal Constitucional ya aclaró en la sentencia 132/2004 que los estatutos de una cofradía "no pueden vulnerar el derecho a la igualdad y a la no discriminación".

En este sentido, ha anunciado que el Ministerio va a "acompañar" a través del Instituto de la Mujer, a las mujeres que decidan denunciar, y ha afirmado que también está estudiando la "posibilidad de recurrir los estatutos" de la cofradía por incumplir la Constitución.

Además, ha revelado conversaciones con Jordi Hereu, responsable del Ministerio de Industria y Turismo, para solicitar que se revoque el título de semana santa de interés nacional, como ha anunciado este mismo martes el departamento de Hereu."Tenemos que presionar porque no cabe una actividad religiosa cuando se están vulnerando derechos básicos", ha aseverado.