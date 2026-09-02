Igualdad, sobre el acuerdo de la RFEF para congelar óvulos: "El desafío es adaptar las condiciones de trabajo"

Archivo - Directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández - INSTITUTO DE LAS MUJERES - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha asegurado que "el desafío de la igualdad en cualquier ámbito laboral es adaptar las condiciones de trabajo y de vida" tras el acuerdo que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está ultimando con una clínica de fertilidad para que las jugadoras de la selección puedan congelar óvulos.

"El feminismo no cuestiona las decisiones de las mujeres, sino las condiciones que lleva a las mujeres a tomarlas. Congelar los óvulos es una opción que tienen las mujeres, pero la reflexión tiene que ir más allá. No podemos asumir que sean nuestros cuerpos los que tengan que adaptarse a un mercado laboral cada vez más exigente. El desafío de la igualdad en cualquier ámbito laboral es justamente el contrario: adaptar las condiciones de trabajo y de vida para que la maternidad no penalice la carrera profesional de ninguna mujer", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press, después de que la jugadora Alexia Putellas explicara en una entrevista a 'El País' este domingo que las capitanas habían trasladado a la federación sus reflexiones sobre cómo encajar la maternidad con su carrera deportiva.

"Es un avance enorme porque la Federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar", señalaba la futbolista.

Posteriormente, en un vídeo en redes sociales, la atleta Ana Peleteiro ha defendido que el "problema" no es congelar óvulos, sino en el "interés" de la institución en financiar que las jugadoras retrasen su maternidad.

"¿Y si una medida que nos están vendiendo como 'feminista' fuera, en realidad, profundamente machista? Porque esto acaba de ocurrir en el fútbol femenino español", ha expuesto.