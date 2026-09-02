Afundación inaugura en el Retiro (Madrid) una muestra de Tim Flach con retratos de animales en peligro de extinción

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, inaugura la exposición ‘Emociones en peligro. Fotografías de Tim Flach’ - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Afundación ha inaugurado este miércoles en el parque del Retiro (Madrid) la exposición 'Emociones en peligro' del fotógrafo Tim Flach, que muestra una selección de 34 retratos de animales en peligro de extinción.

La exposición, diseñada y producida por Afundación, estará en el Retiro hasta el 25 de septiembre y cuenta con la colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la participación de la editorial Lunwerg.

La inauguración oficial de la muestra ha contado con la presencia del fotógrafo Tim Flach, así como con la delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, y la coordinadora del área de Cultura de Afundación, Marité Cores.

El proyecto ya ha pasado por ciudades como A Coruña, Vigo o Lisboa. En su formato de sala de exposiciones, más de 160.000 personas la visitaron durante su exhibición en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Tim Flach (Londres, 1958) asegura que con este proyecto trata de "conectar a las personas con la naturaleza" con el objetivo de romper las barreras que parecen levantarse entre los seres humanos y la naturaleza, fomentar la empatía con los retratados, enfatizar la emoción.

La coordinadora del Área de Cultura de Afundación, Marité Cores, ha subrayadi cómo esta muestra "ofrece, además de una experiencia estética, un espacio para la reflexión sobre la relación entre los seres humanos y el mundo natural, con el objetivo de conmover al público, invitándolo a repensar su papel en la preservación de la biodiversidad y a reconocer que los desafíos ambientales son una responsabilidad colectiva".

Por su parte, Marta Rivera de la Cruz ha afirmado que llevar esta exposición al Retiro es "una magnífica forma de acercar la cultura y la conciencia medioambiental a todos los madrileños y visitantes". "Las fotografías de Tim Flach consiguen algo muy poderoso: que miremos a estos animales, reconozcamos su singularidad y entendamos que proteger la biodiversidad es una responsabilidad que nos afecta a todos", ha apostillado.