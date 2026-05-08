Igualdad descarta como violencia de género la muerte de una mujer en Vizcaya en abril tras el informe forense

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), acompañada de la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro (2i), y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha descartado como violencia de género la muerte de una mujer en Vizcaya el 1 de abril de este año tras el informe forense, por lo que el número de asesinadas este año alcanzaría las 18.

En este sentido, fuentes del departamento que dirige Ana Redondo han informado este viernes de la exclusión del caso, anteriormente confirmado por violencia de género, de la mujer española de 44 años fallecida en Vizcaya el pasado 1 de abril. "Se descarta tras el informe forense, en el que se indica que la causa del fallecimiento no es de naturaleza homicida", apuntan.

Así, el número de mujeres asesinadas por violencia en la pareja o expareja en España asciende a 18 en 2026 y a 1.359 desde 2003. A pesar de esta modificación por parte del Ministerio, este año registra el peor inicio de año en violencia machista desde 2020, cuando hasta la fecha había 21 mujeres asesinadas.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con cuatro. Le sigue Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana, con dos cada una. Mientras, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Galicia, Navarra y Castilla-La Mancha cuentan con un caso en cada autonomía.