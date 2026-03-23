Igualdad eleva a 14 los crímenes machistas y confirma el tercer menor asesinado por violencia vicaria en 2026

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MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 14 las mujeres asesinadas este año por violencia machista y a 1.357 desde 2003, cuando se comenzaron a recabar datos. Además, ha confirmado el tercer crimen por violencia vicaria de 2026 y el 68 desde 2013.

En concreto, el departamento que dirige Ana Redondo ha confirmado el crimen machista de una mujer en la provincia de Zaragoza y un caso de violencia vicaria en Torrevieja, en la provincia de Alicante.

En el caso de Zaragoza, se trata de una mujer de 49 años presuntamente asesinada su expareja de 51 años el sábado 21 de marzo. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. La víctima tenía una hija menor de edad y un hijo mayor de edad.

En cuanto al crimen de Alicante, se trata de una menor de tres años asesinada el viernes 20 de marzo por su padre, un hombre de 40 años y expareja de su madre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.