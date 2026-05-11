Igualdad eleva a 19 las asesinadas este año por violencia machista tras confirmar un caso en Madrid

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MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 19 y a 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un caso en la provincia de Madrid.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 21 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 23 años, este sábado 9 de mayo. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La Policía Nacional detuvo el sábado a un hombre por su presunta implicación en la muerte de una mujer que apareció a primera hora del día tendida en plena calle del distrito madrileño de Carabanchel con un fuerte golpe en la cabeza.

Los hechos ocurrieron sobre las 7.30 horas, cuando la Policía Nacional recibió un aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública, según detalló la Policía en un comunicado.

La anterior modificación por parte del Ministerio de Igualdad en su estadística sobre violencia de género fue la semana pasada, al descartar como crimen machista la muerte de una mujer en Vizcaya el 1 de abril de este año tras el informe forense.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con cuatro; seguida de Aragón, Canarias, la Comunidad Valenciana y Madrid con dos cada una. Mientras, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra, y Castilla-La Mancha cuentan con un caso en cada autonomía.

Por otro lado, según datos del Ministerio, 11 de los 19 asesinatos por violencia de género (57,9%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en cuatro de ellos el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen.