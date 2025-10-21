Igualdad eleva a 32 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, tras confirmar el caso de Madrid

Puerta de la vivienda donde ha sido asesinada una mujer de 21 años en el distrito de Villaverde, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 32 el número de mujeres víctimas de violencia machista en lo que va de año 2025, tras confirmar el caso de una mujer de 21 años, asesinada presuntamente por su pareja, este pasado lunes, en la provincia de Madrid.

Según ha informado el Ministerio de Igualdad en un comunicado, en el caso de la joven asesinada en Madrid, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 32 en lo que va de 2025 y a 1.327 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos. El número de menores huérfanos o huérfanas por violencia de género en España asciende a 17 en 2025, y a 486 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más absoluta condena y rechazo" ante este asesinato machista y han trasladado "todo" su "apoyo a familiares y amistades de la víctima". Asimismo, piden "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. El Ministerio recuerda que "es un deber de toda la sociedad".