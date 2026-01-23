Igualdad eleva a 48 las asesinadas en 2025 por violencia machista, tras confirmar un caso de septiembre en Badajoz

Archivo - Sede del 016. - MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 48 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 y a 1.347 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar un crimen machista de septiembre del año pasado en la provincia de Badajoz.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 28 años, presuntamente asesinada por su pareja el 24 de septiembre de 2025, y no figuraban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

"Aunque de manera preliminar se consideró como feminicidio social, finalmente se trata de un caso de violencia de género, al haberse confirmado que existía una relación de pareja", han apuntado desde el Ministerio.

El cadáver de la mujer fue localizado el pasado mes de septiembre por los bomberos tras sofocar un incendio en una vivienda situada en la barriada de Santa Marina de Badajoz. Posteriormente fueron detenidos al hilo de los hechos dos personas (un padre y un hijo).

Tras esta nueva confirmación, 2025 contó con 48 crímenes machistas, uno menos que en 2024 y diez menos que en 2023. Además, se trata del cuarto asesinato en Extremadura. La comunidad autónoma con más casos el año pasado fue Andalucía, con 14 (casi el 30%).