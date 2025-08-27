Igualdad incluye el proxenetismo digital como una de las líneas de trabajo en su ley para abolir la prostitución

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una fotografía de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proxenetismo digital es una de las líneas en las que está trabajando el Ministerio de Igualdad dentro del anteproyecto de ley para abolir la prostitución que está preparando y que prevé llevar al Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre.

Según ha adelantado 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Ana Redondo, el proxenetismo digital --cualquier acto en Internet en el que alguien se beneficie económicamente de la prostitución de otra persona--, es una de las "líneas de trabajo" en el marco de esta ley que están ultimando.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, avanzó el pasado mes de junio que su intención era llevar en septiembre al Consejo de Ministros esta Ley para abolir la prostitución.

"Estamos preparando ya, de cara al inicio del curso político, para septiembre, finales de septiembre, una batería de medidas que incorporarán la abolición de la prostitución para legislar en ese camino hacia la erradicación de la prostitución y el machismo", aseguró entonces la ministra.

"Tengo a los equipos trabajando a pleno rendimiento en esa dirección y me comprometo a que esos proyectos estén encima de la mesa del Consejo de Ministros al inicio del curso político", explicó.

Así lo manifestó entonces al ser preguntada por los audios entre el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García, en los que hablan de intercambiarse mujeres. Frente a ellos, Redondo dijo que "es el momento de reaccionar en todos los sentidos y con la mayor contundencia".

Pocos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó su compromiso de presentar "más pronto que tarde" la ley para abolir la prostitución, durante su comparecencia en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para informar sobre los presuntos casos de corrupción de Ábalos y el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

"Ese informe y esos audios contienen comentarios y conductas machistas que están en las antípodas de mis valores y de lo que mi partido representa. Quisiera reivindicar el compromiso de mi organización con la abolición de la prostitución", ha subrayado Sánchez, al poco de comenzar su intervención en la Cámara Baja. El PSOE ha intentado abolir la prostitución en dos ocasiones.

RECLAMACIÓN DE UGT ANTE EUROPA

Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que ha presentado una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) contra el Estado español por considerar que "viola" los derechos de las mujeres y niñas víctimas de la prostitución en el país, temen que la propuesta de ley acabe con "incierto resultado" porque en el pasado "nunca han sido capaces de llegar a acuerdos".

"España no puede ser el burdel de Europa como es en estos momentos", denunció el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el pasado 1 de agosto en una rueda de prensa, en la sede del sindicato, en Madrid.

En cuanto a los motivos por los que consideran que aún no ha salido adelante una ley contra la prostitución en España, desde el sindicato han apuntado a intereses económicos y presión de lobbies.

"18.000 millones de euros es mucho dinero, que es el que mueve la prostitución en nuestro país en un año. Seguramente el debate entre abolición y regulación es otra de las cuestiones encima de la mesa. Y el propio consumo que debe de tocar a muchos y en todos los estamentos también debe de llevar a situaciones en las que los grupos políticos no han priorizado esta cuestión", concretó Pepe Álvarez.

UNAS 150.000 MUJERES PROSTITUIDAS

Según el sindicato, unas 150.000 mujeres son prostituidas en la actualidad en España. Además, ha denunciado que de las 36.000 niñas y niños tutelados en España, en torno a 1.100 han sido víctimas de abusos sexuales. Por ello, insisten en que la prostitución no es un empleo y debe ser "abolida".

"Más allá de las cuestiones absolutamente indecentes y de las conversaciones que hemos oído entre algunos políticos en nuestro país, queremos que esta sea una cuestión que vaya mucho más allá y que no se quede en el discurso fácil porque la parte más importante es acabar de raíz con una situación que va contra los derechos fundamentales de las mujeres", remarcó.

En la misma rueda de prensa, la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, precisó que España es "el tercer país del mundo en consumo de prostitución" solo por detrás de Tailandia y Puerto Rico, "y el primero de Europa". Además, sobre el perfil de las mujeres prostituidas, señaló que la mayoría tienen entre 18 y 24 años y son inmigrantes en situación irregular y en extrema vulnerabilidad.

Ante esta situación, Navarro lamentó que la legislación española es "insuficiente y contradictoria". Por ello, con la reclamación colectiva que han presentado ante el Consejo de Europa quieren "abrir una reflexión al más alto nivel de España y Europa" para abordar este asunto como "un tema de derechos humanos".

"¿Vamos a negociar un convenio colectivo? ¿Vamos a ver que el Estado sea el gran proxeneta de la prostitución? ¿Vamos a decir que accidente laboral es cuando un proxeneta te da una paliza? Cuando lo llevamos a lo concreto es absolutamente esperpéntico", incidió.