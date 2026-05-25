Igualdad lleva al comité de crisis un instrumento de seguimiento de las recomendaciones tras los asesinatos machistas

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad acompañada por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha compartido este lunes 25 de mayo con el comité de crisis un instrumento de seguimiento de las recomendaciones del mismo tras los asesinatos machistas.

"En este comité, además de analizar los casos, vamos a compartir con el propio comité desde la Delegación del Gobierno, desde el Ministerio de Igualdad, el instrumento que hemos trabajado para el seguimiento de las recomendaciones que surgen de estos comités. Es muy importante y lo queremos compartir hoy con el propio comité", ha asegurado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.

Así lo ha puesto de manifiesto es un vídeo difundido por el Ministerio de Igualdad, previo a la celebración del comité de crisis para analizar ocho asesinatos por violencia de género de enero (uno), marzo (cuatro) y abril (tres).

La delegada ha explicado que son siete las comunidades autónomas afectadas y ha destacado que entre los crímenes machistas se encuentra el de la niña de tres años, presuntamente asesinada por la expareja de su madre en Alicante el 20 de marzo.

Igualmente, Martínez Perza ha recalcado que la mayoría de víctimas y agresores de estos ochos casos son de nacionalidad española, casi un 87%, y más del 71% de las mujeres no había interpuesto denuncia.

El número de asesinadas por violencia de género asciende a 22 este año y a 1.363 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos. Se trata del peor dato desde 2019, cuando, hasta la fecha, había registrados 24 crímenes machistas.