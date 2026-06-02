Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Alicante, que elevaría a 23 las asesinadas este año

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), junto con la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza (4i), en una foto de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Alicante que, de confirmarse, elevaría a 23 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.364 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del cuarto asesinato por violencia de género este 2026 en la Comunidad Valenciana.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por presuntamente haber matado este martes por la mañana a su pareja, una mujer, en la vivienda de Callosa de Segura (Alicante) donde al parecer convivían los dos, de 48 años.

Fuentes del instituto armado han apuntado que no hay constancia de antecedentes de violencia de género entre ambos, de nacionalidad española, y han señalado que no tenían hijos en común ni vivían menores en el domicilio. El Equipo Mujer-Menor (EMUME) está investigando los hechos.