Saiz afea a Ayuso que intentara paralizar la regularización de migrantes mientras visita al Papa en el Vaticano

La ministra Portavoz, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que intentara paralizar la regularización extraordinaria de migrantes mientras visitaba al Papa León XIV en el Vaticano.

"Ayer vimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid en esa visita con el Papa, ante la próxima visita del Papa a España. Me gustaría saber si tuvo la oportunidad de compartir con su Santidad que, precisamente, el Partido Popular, en este caso en la Comunidad de Madrid, era uno de los que querían que el proceso se paralizara", ha asegurado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntada por el proceso de regularización.

En esta misma línea, la ministra ha señalado que se trata de un proceso que "está muy bien dimensionado", con "un trabajo previo muy importante para hacer un operativo que diera respuesta en tiempo y forma".

"Estamos en pleno corazón del procedimiento. Todavía queda, como saben, hasta el 30 de junio. Las cosas van como habíamos previsto, dando respuesta a esa situación y con esos plazos, además, para dar respuesta", ha apuntado.

De hecho, ha valorado la colaboración entre administraciones y ha destacado el "esfuerzo" del Ayuntamiento de Barcelona "para reforzar equipos y ayudar en la tramitación". En este punto, Saiz ha insistido en el "importantísimo espaldarazo" del Tribunal Supremo, que no aceptó las medidas cautelares que pedían paralizar el procedimiento.

Además, ha denunciado la "incoherencia" del PP en esta cuestión, con la visita de Ayuso al Vaticano para encontrarse con el Pontífice, mientras su gobierno es uno de los que ha pedido paralizar la regularización.

Para Saiz, esta decisión no frustra "muchísimos deseos, ilusiones de miles de ciudadanos que con este procedimiento van a ver cómo van a tener derechos, también obligaciones, pero por supuesto van a dejar de ser invisibles".

LA REGULARIZACIÓN "VA COMO TIENE QUE IR"

Del mismo modo, ha subrayado que la regularización "va como tiene que ir" y ha agradecido a las entidades colaboradoras en materia de extranjería que "están ayudando a dar respuesta". "Y estamos siempre muy encima escuchando si se detecta algún tipo de situación que pueda obstaculizar para darle respuesta y eso es un poco lo que estamos haciendo", ha agregado.

Finalmente, la ministra ha apuntado que habrá ocasión de hacer un balance sobre el proceso, pero ha insistido en que "queda todavía un mes y las cosas están yendo como tienen que ir".