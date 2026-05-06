Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Tenerife, que elevaría a 18 las asesinadas este año

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la presentación en rueda de prensa de la campaña institucional con motivo del 8M, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en Tenerife, que, de confirmarse, elevaría a 18 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del segundo caso de violencia machista en Canarias este año, donde también ha tenido lugar en 2026 uno de violencia vicaria.

Los hechos sucedieron la pasada madrugada y el presunto autor del asesinato ya ha sido detenido, según confirman a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, que se encuentra investigando el suceso ocurrido en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife).