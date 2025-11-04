Igualdad se reúne con Interior esta semana para reforzar VioGén tras últimos asesinatos machistas y de cara a Navidad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), durante un minuto de silencio en repulsa por los últimos asesinatos machistas, en el Ministerio de Igualdad, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se reunirá esta semana con el del Interior para trabajar en el refuerzo y la mejora del Sistema VioGén tras los últimos asesinatos por violencia de género y frente al periodo de la Navidad.

"Hemos solicitado y seguramente a lo largo de la semana tendremos una reunión específica con Interior para valorar y saber cómo se puede mejorar, porque es lo que tenemos que hacer, seguir avanzando y mejorando", ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Así lo ha puesto de manifiesto Redondo en declaraciones a medios después de participar en el minuto de silencio en repulsa por los últimos asesinatos machistas, a las puertas del Ministerio de Igualdad.

Igualmente, la ministra ha anunciado que el miércoles 12 de noviembre celebrará un comité de crisis para valorar los crímenes machistas de los últimos dos meses. "Ese 12 de noviembre también es importante porque las comunidades autónomas nos podrán remitir sus informes y cuál es la situación que ellas están viviendo", ha apuntado.

En esta misma línea, Redondo ha indicado que "todos los esfuerzos son pocos" mientras haya una mujer asesinada y ha reivindicado la necesidad de "seguir avanzando".

"Frente al negacionismo, lamentablemente la realidad, la durísima realidad de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Nos queremos vivas y nos siguen matando por el hecho simple de ser mujeres. Y eso no se puede negar, lamentablemente es una realidad", ha recalcado.

Asimismo, la titular de la cartera de Igualdad ha pedido "unidad" de todas las fuerzas políticas que han firmado un pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado.

Si bien, ha admitido que hay que "mejorar la coordinación y reforzar todos los instrumentos para proteger a las víctimas". "Estamos en alerta máxima. Nos acercamos hacia un periodo del año especialmente trágico. Nos lo dicen las cifras de los últimos años. La vulnerabilidad en Navidad de las mujeres es todavía mayor", ha advertido.

También se ha referido a los entornos de las víctimas de violencia machista, para que "alcen la voz" y "rompan el silencio" si conocen situaciones por las que atraviesan "muchas mujeres", con el objetivo de "llegar a tiempo" y de "salvar vidas".

"El sistema funciona. Por supuesto, no hay sistemas infalibles, lamentablemente, pero este es el mejor que conocemos y además es un referente a nivel internacional", ha indicado Redondo.

REFUERZOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJERES "SUFICIENTES"

En cuanto a la ampliación de competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, Redondo ha afirmado que trabaja con el Ministerio de Justicia en esta cuestión "desde el primer día". También ha añadido que, a su juicio y por el momento, los refuerzos son "suficientes".

"Creo que llegará un momento de valorar la situación y si son suficientes o no. En todo caso, creo que en este momento toca ver cómo funciona con la nueva ley el sistema, si los refuerzos son suficientes. Yo creo que sí, el Ministerio de Justicia también nos traslada confianza, creo que se ha hecho un enorme esfuerzo, 50 jueces y juezas especializados y más de 45 fiscalías especializadas más", ha asegurado.

Redondo ha pedido valorar los refuerzos cuando haya pasado un tiempo "suficiente". En todo caso, ha añadido que exigirán "siempre que sean suficientes" los medios para hacer frente a agresiones.

"Somos muy conscientes de la dificultad, pero creo que los refuerzos que ha hecho Justicia son en este momento suficientes y tendremos oportunidad de valorarlo cuando haya un tiempo más extenso para tomar en cuenta la realidad y llegar a conclusiones", ha agregado.

Finalmente, Redondo ha explicado que Internet "está siendo un factor de agresiones sexuales" con el que hace "unos años" no se contaba y ha destacado que "ha irrumpido con enorme fuerza". Además, ha puesto de manifiesto la "falta de educación afectivo-sexual suficiente que permita hablar de igual a igual a las personas que se relacionan dentro de una relación afectivo-sexual".