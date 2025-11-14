Iñaki Mercero y Cáritas reinterpretan el cortometraje 'La Cabina' para denunciar la exclusión social en España

Manuel Bretón, Raúl Flores, Iñaki Mercero, Jorge Martínez durante la presentación este viernes de Atrapados en la Academia de Cine . - CÁRITAS ESPAÑOLA

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Española, junto con el director y productor Iñaki Mercero, hijo del cineasta Antonio Mercero, han lanzado este viernes una reinterpretación del cortometraje 'La Cabina' (1972) para denunciar la exclusión social en España.

El 'film', titulado 'Atrapados' y realizado con motivo de la presentación del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social, se ha estrenado este viernes en la Academia de Cine.

Durante el estreno, Mercero ha asegurado que la pieza "invita a mirar de frente una realidad que casi siempre se suele ignorar". "Como hizo mi padre hace más de 50 años con 'La Cabina', pero hoy con la exclusión social como telón de fondo", ha explicado.

Según ha explicado Cáritas, 'Atrapados' "reinterpreta desde una mirada actual la metáfora de la incomunicación y la indiferencia y la transforma en una llamada de atención sobre una de las grandes heridas de este tiempo: la exclusión que sufren millones de personas en España".

Según el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, uno de cada cinco españoles vive en situación de exclusión social, mientras que el 80% restante convive con esta realidad sin apenas ser consciente.

El proyecto ha sido presentado por su director, Iñaki Mercero; su productor, Jorge Martínez; el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón y el secretario técnico de la Fundación FOESSA, Raúl Flores.

Desde sus primeros planos, 'Atrapados' sumerge al espectador en una atmósfera "asfixiante y cargada de simbolismo", según han indicado. Muestra a un hombre atrapado dentro de una cabina de cristal en plena vía pública, que a pesar de los gritos y golpes, sufre la indiferencia de la gente, que pasan sin mirarlo. La tensión se mantiene hasta el final cuando una grúa recoge la cabina y la traslada a un descampado donde hay otras muchas cabinas, con más personas atrapadas dentro.

"El gran mérito de este corto es que no pone el foco en la pobreza material, sino en esa sensación de aislamiento e invisibilidad que provoca la exclusión, recordándonos que, al final, lo que marca la diferencia entre caer y no caer es contar con alguien que te sostenga", ha apuntado Raúl Flores.