El índice de envejecimiento en España alcanzó el 148% en 2025, con 148 mayores por cada 100 menores, según un estudio

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El índice de envejecimiento en España alcanzó el 148% en 2025, es decir, que se contabilizan 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, 5,7 puntos porcentuales más que en 2024, cuando se registró un 142,3%, según un estudio realizado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco.

El informe, titulado 'Envejecimiento y edadismo laboral', y basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), revela que "en el año 2025 las cifras de envejecimiento en el país han vuelto a sorprender al alza, experimentando el mayor crecimiento de toda la serie histórica".

Esta cifra, según indica el análisis, contrasta con la de 1999 cuando se registró un índice de envejecimiento del 99,8% y el país presentaba prácticamente la misma proporción de personas mayores de 64 años, que de menores de 16.

Según el informe, fue a partir del año 2000 cuando "España se convierte en un país envejecido, con una tasa de envejecimiento que supera el 100% (103,3%) y que aumenta velozmente cada año"; experimenta "cierta contención" entre 2003 y 2009, "probablemente debido al impacto de los flujos migratorios"; vuelve a incrementarse a partir de 2010 y se "dispara" un 18% en el último lustro.

Por comunidades autónomas, el estudio muestra que Asturias (265,2%), Galicia (231,6%) y Castilla y León (230,7%) lideran el ranking de envejecimiento, con más del doble de población mayor de 64 años que menor de 16. Mientras, Ceuta (74,4%) y Melilla (60,4%) son las únicas que registran índices inferiores al 100%, es decir, que presentan mayor proporción de personas jóvenes.

Los autores del informe señalan que España afronta "una paradoja estructural" pues "mientras la población envejece y la fuerza laboral es cada vez más sénior, el mercado de trabajo continúa desaprovechando a los profesionales mayores de 45 años y perpetuando barreras que limitan su empleabilidad".

Así, señalan que el paro de larga duración afecta al 34% de las personas desempleadas en el país, una cifra que se eleva hasta el 48,5% en el caso de las personas mayores de 45 años, y que sigue incrementándose progresivamente con la edad.

"El índice de envejecimiento no deja de crecer y esta realidad demográfica coloca a nuestro país ante un desafío estructural que no admite más demoras", ha indicado el director general de la Fundación Adecco y de sostenibilidad de The Adecco Group, Francisco Mesonero.

ALERTA DEL EDADISMO LABORAL

En este contexto, ha advertido de que "el edadismo laboral se revela como un fenómeno obsoleto y como un profundo contrasentido". "España no puede permitirse prescindir de la experiencia y la capacidad productiva de millones de profesionales mayores de 45 años", ha subrayado.

Además, el estudio avisa de un "llamativo desequilibrio en el relevo generacional" pues "por cada tres personas que se jubilan, solo una se incorpora al mercado laboral". En suma, señala que la diferencia entre las 5,3 millones de personas de 55 años o más que dejarán de trabajar y los 1,8 millones de jóvenes que previsiblemente se incorporarán a la población activa en la próxima década, se traduce en "una brecha de relevo generacional de aproximadamente 3,5 millones de personas".

Por ello, el informe propone la apuesta por el talento sénior como "clave para paliar la falta de relevo generacional" y añade que esto deberá complementarse "con la activación de personas que podrían trabajar pero que permanecen inactivas --por ejemplo, personas con discapacidad--, con políticas de migraciones orientadas explícitamente al empleo, así como el aprovechamiento de la Inteligencia Artificial como palanca para automatizar tareas repetitivas, reducir errores y liberar horas para actividades de mayor valor".