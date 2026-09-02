Un informe registra 221 incidentes antisemitas en España en 2025, un 14,5% más que el año anterior

Presentación del Informe Anual elaborado por el Observatorio de Antisemitismo, plataforma impulsada por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y el Movimiento contra la Intolerancia - EUROPA PRESS

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 221 incidentes de carácter antisemita se registraron en España a lo largo del año 2025, lo que representa un incremento del 14,51% en comparación con los 193 computados el año anterior, según se desprende del Informe Anual elaborado por el Observatorio de Antisemitismo, plataforma impulsada por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y el Movimiento contra la Intolerancia.

En el informe, presentado este miércoles en rueda de prensa, las entidades advierten sobre una "normalización preocupante de discursos y conductas antisemitas que requieren una respuesta firme, coordinada y sostenida en el tiempo". Asimismo, señalan que la cifra real de episodios de hostilidad podría ser superior debido al elevado nivel de "infradenuncia", provocado por el temor a represalias o el desánimo de las víctimas al denunciar.

Los meses en los que más incidentes se registraron fueron octubre, septiembre y julio. Entre las tipologías de hechos documentados se incluyen agresiones verbales, amenazas, acoso, vandalismo, boicots y delitos de odio.

Igualmente, la memoria destaca que en el último año se ha instrumentalizado al Estado de Israel como "centro de la hostilidad y el odio, trasladando esa animadversión a personas y comunidades judías, así como a ciudadanos y entidades afines en distintos ámbitos".

La investigación detalla episodios de antisemitismo en diversos entornos sociales. En el ámbito educativo y universitario, señala la suspensión o cancelación de proyectos académicos e investigadores con instituciones israelíes, como es el caso de una charla en la Universidad de Salamanca, en septiembre.

En el terreno deportivo, el Observatorio recoge boicots y campañas de exclusión dirigidas a deportistas y equipos israelíes en disciplinas como el ciclismo o el baloncesto en competiciones celebradas en España.

En este punto, el Observatorio ha calificado como dos hitos "de alcance institucional" y "sin precedentes en España" la cancelación de la Vuelta Ciclista a España y la no participación de RTVE en el Festival de Eurovisión. Ambas situaciones dice que reflejan una "creciente normalización de discursos y prácticas que, bajo la apariencia de posicionamientos políticos o decisiones organizativas, terminan buscando la exclusión de Israel como sujeto colectivo".

Por su parte, en el plano político e institucional, el informe recopila declaraciones de representantes públicos que han comparado las actuaciones del Gobierno israelí con el régimen nazi o que han apoyado la eliminación del Estado de Israel. También denuncia la exhibición de simbología partidista en sedes públicas y el respaldo a iniciativas de boicot comercial o cultural.

El análisis abarca asimismo el entorno digital y mediático, donde se ha detectado el uso recurrente de viñetas, artículos de opinión y publicaciones en redes sociales que banalizan la memoria del Holocausto.

39 DENUNCIAS ANTE LA FISCALÍA DE DELITOS DE ODIO

Ante este escenario, el Movimiento contra la Intolerancia elevó durante 2025 un total de 39 denuncias ante la Fiscalía de Delitos de Odio contra canales que "reiteran mensajes de presunto discurso de odio antisemita" a través de plataformas digitales.

Por parte del presidente de la FCJE, David Obadía, ha alertado en la presentación del informe de que "existe un antijudaismo brutal". "Cuando aprecian que eres judío te pueden hasta bajar del taxi, como le ha pasado a un amigo mío, también en restaurantes", ha apuntado, al mismo tiempo que ha añadido que sucede en diversos puntos de España. "No lo entendemos porque somos españoles de religión judía y todas las religiones merecen ser respetadas", ha subrayado.

Al ser preguntado por las declaraciones del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, al vincular a Israel a la crisis migratoria en Ceuta, David Obadía ha recordado que la embajada de Israel en España ya ha contestado a esta cuestión y ha subrayado que a partir del 7 de octubre de 2023 ha habido "un antes y un después" en la vida judía española.

Mientras, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha destacado que, en la actualidad, existe "un récord histórico de incidentes antisemitas en España". También ha denunciado que la palabra 'genocidio' es "absolutamente inadecuada". "Es la expresión más antisemita que hemos conocido en la historia. Nunca, ni con el régimen de Hitler se dijo", ha precisado.

RECLAMAN "TRATAMIENTO DE EQUIDAD" CON EL RESTO DE DISCRIMINACIONES

Además, Ibarra ha reclamado un "tratamiento de equidad" con el resto de las "discriminaciones e intolerancias". "Hay que hacer muchas cosas para frenar esta ola", ha apuntado.

Finalmente, ambos han avanzado que el número de incidentes antisemitas en 2026 será "sensiblemente superior". "Donde nosotros señalamos uno (incidente) puede ser perfectamente 100. Lo importante es ver la tendencia y ver que crece. Y la tendencia que hay para el 2026 es que crece", ha concluido Ibarra.