El INJUVE analiza las nuevas formas de activismo político de la juventud: huelgas y protestas en redes

Revista de Estudios de Juventud 130. Del asfalto a la nube: transformación de las Formas y espacios de participación juvenil en España. - INJUVE

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Juventud (INJUVE) ha analizado la transformación de las formas y espacios de participación política de los jóvenes en España y concluye que las nuevas generaciones están canalizando su compromiso social a través de movilizaciones de calle, plataformas digitales y el activismo de consumo.

Así, en la 'Revista de Estudios de Juventud 130. Del asfalto a la nube: transformación de las formas y espacios de participación juvenil en España', ofrece un recorrido histórico y sociológico desde la Transición hasta la actualidad,

En este sentido, el INJUVE revela que, "desde su posición crítica y de desconfianza hacia las instituciones", los jóvenes "continúan encontrando y creando espacios para ejercer sus derechos, construir comunidad y transformar su entorno".

También señala que los jóvenes de entre 18 y 24 años y de 25 a 34 años presentan, de forma constante desde el año 2000, las tasas de participación electoral más bajas de toda la población en las elecciones generales.

No obstante, subraya que los jóvenes lideran la participación no convencional en comparación con el resto de la población. La asistencia a huelgas y manifestaciones se mantiene como una vía prioritaria de expresión.

"En el panorama de la participación política juvenil en España, la protesta se ha convertido en una vía especialmente frecuente de expresión ciudadana. Formas como acudir a manifestaciones o sumarse a huelgas se perciben ampliamente entre los y las jóvenes como métodos legítimos y efectivos para trasladar sus inquietudes a las instituciones públicas", apunta.

AGENDA JOVEN

Además, recalca que el compromiso político juvenil está atravesado por el acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la salud mental, la emergencia climática y la igualdad de género.

De la misma manera, indica que la faceta relevante del compromiso político de la juventud se manifiesta en acciones que evidencian su adhesión a causas sociales o políticas concretas que puede manifestarse por medio de la firma o usando insignias o pegatinas. Este tipo de participación el informe refleja que ha sido facilitado, en gran medida, por el auge de las herramientas digitales que han simplificado el proceso de adhesión a iniciativas a través de plataformas en línea, así como el que muchas causas políticas puedan llegar a un mayor público.

Por otro lado, la publicación dedica un bloque específico a la tecnopolítica y a cómo el universo digital se ha integrado en la vida de los jóvenes, conectando el espacio físico ("el asfalto") con el virtual ("la nube").

Tomando como referencia la herencia del Movimiento 15M en la articulación de redes horizontales y sin liderazgos rígidos, analiza el papel de plataformas de videojuegos multijugador (Roblox, Animal Crossing, Minecraft o GTA) como nuevos escenarios de protesta cívica, donde se organizan desde marchas antirracistas hasta actos de solidaridad internacional. Asimismo, aborda el uso de los memes y los contenidos virales como herramientas de

"NO EXISTE UNA CRISIS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL"

"Contrariamente a algunas posturas alarmistas, no existe una crisis de participación juvenil, sino más bien una transformación en las maneras de involucrarse políticamente, con un auge de las formas no institucionales. Lejos de desvincularse del espacio público, los y las jóvenes están explorando nuevas formas de manifestar sus demandas, combinando activismo digital, protestas en la calle, consumo responsable y, en ciertos casos, la participación electoral", subraya.

En definitiva, el INJUVE destaca que no es que las personas jóvenes no participen o no se interesen por la política, sino que lo hacen de forma diferenciada y esta, en muchas ocasiones, "no es valorada por la población adulta calando el mensaje de que las juventudes son apáticas y no están interesadas por estas cuestiones".

Finalmente, advierte de que si el sistema no reconoce la voz, ni las demandas de los jóvenes, "lo que se debilita no es solo su confianza como generación, sino la calidad de la democracia en su conjunto".