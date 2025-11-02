Interior asegura que el Sistema VioGén funciona "perfectamente" tras las críticas de Andalucía y Galicia

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género. LUGAR: Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), a 15 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha asegurado que Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) funciona "perfectamente" tras las críticas vertidas esta semana por Andalucía y Galicia.

Así lo han puesto de manifiesto fuentes ministeriales consultadas por Europa Press tras las quejas de Andalucía y Galicia sobre el Sistema VioGén, ambas comunidades autónomas gobernadas por el PP.

En concreto, desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, defienden que el sistema funciona "perfectamente" y que la seguridad de las víctimas ha estado garantizada "en todo momento".

Sin embargo, la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, reclamó esta semana a Marlaska una reunión urgente tras un "año de fallos" en el sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

En declaraciones a Canal Sur TV, recogidas por Europa Press, López manifestó el lunes que, aproximadamente en noviembre de 2024, después de que en octubre se pusiera en marcha VioGén 2, los profesionales que trabajan en este área son los que detectaron "rápidamente" que había "un serio problema", que no se podía acceder al teléfono de las víctimas.

Posteriormente, añadió que cuando tuvo constancia de ello se puso en contacto con los ministerios del Interior y de Igualdad y con la Delegación del Gobierno en Andalucía, pero pasado un año, dijo que no se ha "conseguido nada" por esta "vía de la lealtad".

"Yo entiendo que un sistema pueda fallar, pero estamos hablando de víctimas de violencia de género", señaló Lolez López para añadir que su objetivo no es generar "alarma", sino "salvar vidas", "proteger a esas mujeres" y acompañar".

Asimismo, indicó que de la mayoría de las mujeres del sistema VioGén, la Junta no tiene el teléfono para poder contactar con ellas. "Cerca de un 80% de las notificaciones vienen de tal manera que no nos permiten acceder al teléfono", aseguró la consejera. También afirmó que en octubre del año pasado no había ese "problema". "Ahora no se accede y es la víctima la que tiene que autorizar, cuando la Ley de protección de datos es la misma", explicó.

Por parte de la Delegación del Gobierno en Andalucía han apuntado que "la Junta de Andalucía tiene acceso a todos los casos incluidos en el Sistema Viogén". También han expuesto que "es falso que se le esté negando" a la Junta de Andalucía "el acceso a los datos de contacto".

GALICIA MUESTRA PREOCUPACIÓN POR "FALLOS Y ERRORES"

Igualmente, desde la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia comparten el "malestar" de Andalucía sobre el funcionamiento del Sistema VioGén. De hecho, han recordado que la consejera de Política Social e Igualdad de la comunidad, Fabiola García, denunció en noviembre de 2024 en el Parlamento gallego esta situación. "Una denuncia que viene reiterando en público en numerosas ocasiones, como por ejemplo en su comparecencia en el Senado el pasado mes, mostrando la preocupación por los fallos y errores de este sistema", han añadido.

Pese a que este año se incorporaron mejoras al sistema VioGén 2, desde Galicia han apuntado que siguen detectando "errores que deben ser subsanados para garantir una mayor seguridad, especialmente en lo que se refiere a la valoración del riesgo de las víctimas". Además, han reclamado al Gobierno central que refuerce la presencia policial.

"Estamos hablando de situaciones en las que se aplica un riesgo bajo a la víctima y finalmente acaban siendo agredidas. Lo vimos la semana pasada con uno de los últimos casos de violencia de género en España, el asesinato de Martha, una joven de 21 años que figuraba en este sistema con un riesgo bajo", han argumentado.

El Ministerio del Interior tiene detectados hasta octubre de este año en el Sistema VioGén 104.981 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 54.153 son con menores a cargo.