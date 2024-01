Isabella Arias, joven con parálisis cerebral, ante la reforma del artículo 49: "No valemos menos"

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Isabella Arias, una joven de 14 años con parálisis cerebral, ha celebrado la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, para eliminar el término 'disminuidos' de la Carta Magna, que se aprobará previsiblemente este jueves en el Senado, y ha pedido que la Comunicación Aumentativa y Alternativa tenga mayor presencia en el sistema educativo.

"Me parece muy bien que la Constitución no nos llame disminuidos porque somos iguales al resto de las personas y no valemos menos", ha subrayado Arias este miércoles en el acto organizado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 'Somos personas con discapacidad', sobre la reforma del artículo 49.

Durante su intervención, en el marco de una mesa redonda moderada por la periodista Ana Gómez, la joven ha reclamado al Gobierno que la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) tenga mayor presencia en el sistema educativo para que la infancia con discapacidad pueda tener las mismas oportunidades que el resto.

"Este cambio en la Constitución nos va a ayudar a que se reconozcan mejor nuestros derechos. Por ejemplo, todo el mundo habla más de las personas con discapacidad con este cambio tan importante. Esto es bueno para que la sociedad nos conozca mejor. También creo que nos va a ayudar a que podamos ir al mismo colegio todos los niños y las niñas con discapacidad, incluida la infancia que usamos comunicación alternativa", ha subrayado.

En la mesa también han participado el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, que ha aplaudido la reforma y aunque ha dicho que no va a "resolver" la vida cotidiana de las personas con discapacidad, cree que sentará "las bases" para políticas futuras; y la vicepresidenta de CERMI Mujeres, Ana Peláez, que ha puesto de manifiesto el "rostro femenino" de esta reforma que "cita a las mujeres" en la Constitución Española más allá del artículo que se refiere al matrimonio o de las consideraciones sobre la Corona.

El acto ha sido presentado por el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín; y ha contado con representantes del Gobierno como el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

En concreto, Bustinduy ha celebrado que esta reforma es un "hito" y ha asegurado que "expresa la obligación de los poderes públicos de garantizar la plena autonomía e inclusión de las personas con discapacidad". También ha expresado su deseo de que la reforma se apruebe este jueves por "unanimidad" --para lo que hace falta que Vox reoriente su voto, cambiando la abstención por un 'sí'--, un llamamiento que también ha realizado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.

Bustinduy ha avanzado, asimismo, algunas de las reformas que quiere llevar a cabo en materia de discapacidad como establecer la regulación del etiquetado accesible "para que una actividad tan cotidiana como ir a la compra no comprometa la seguridad ni la salud de las personas ciegas"; aprobar el desarrollo reglamentario de la ley de accesibilidad cognitiva o realizar una macroencuesta sobre violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, para poner en marcha "políticas públicas que tomen en consideración riesgos concretos y factores de vulnerabilidad, institucionalización, pobreza, incesto, ruralidad, edad y tipo de discapacidad".

Por su parte, Yolanda Díaz ha animado a "seguir molestando" para "mejorar el país" y para que se cumplan los "derechos humanos"; ha hecho hincapié en el "enfoque feminista" del texto y ha defendido que "las palabras importan mucho" frente a "quienes han querido desmerecer" la relevancia de la reforma diciendo que se trata de sustituir unas pocas palabras.

"Jesús (Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad) nos ha dicho algo importante que no deberíamos olvidar. Los derechos humanos, ha dicho, son molestos. Y yo les pido a ustedes que sigamos molestando mucho para mejorar nuestro país y para que no olvidemos nunca que hemos de ser tenaces para conseguir que algo tan fundamental como son los derechos humanos se cumplan en nuestro país y también en el mundo", ha destacado Díaz.