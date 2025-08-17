Jóvenes con discapacidad en España: obstáculos laborales y vocacionales

Archivo - Joven mpuja una silla de ruedas, a 3 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 67% de los jóvenes con discapacidad cree que no podrá dedicarse a su vocación por barreras en la educación, las empresas y la sociedad, según se desprende del 10º informe 'Jóvenes con discapacidad, motor de futuro', elaborado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, con el apoyo de Wärtsilä.

El estudio, publicado en el marco del Día Internacional de la Juventud, celebrado esta semana, analiza la situación educativa, formativa y laboral de jóvenes con discapacidad (18-30 años) en España. En este sentido, el informe revela que la tasa de desempleo de los jóvenes con discapacidad (45,2%) es más del doble que la media del colectivo (19,2%) y muy superior al 26,5% registrado entre jóvenes sin discapacidad.

Además, refleja que pese a que el 85% de los encuestados declara tener aspiraciones profesionales claras, casi siete de cada diez (67%) nunca podrá dedicarse a su verdadera vocación. Entre las áreas más deseadas figuran la inteligencia artificial (17,1%), la psicología (14,3%) y la informática (11,4%).

En la educación, más de la mitad (55,2%) afirma no haber recibido acompañamiento para desarrollar su talento y un 40% abandonó o no inició sus estudios por falta de recursos o adaptaciones.

En el empleo, el 57% ha sufrido discriminación. Además, el 48% señala que sus candidaturas son ignoradas y el 38% afirma que la discriminación se manifiesta en las entrevistas, donde las preguntas tienden a centrarse en su discapacidad y no en sus competencias. Para alcanzar estos resultados, se han encuestado a 97 personas (80% buscando empleo, 20% ya empleados).

Al respecto, el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, ha abogado por "derribar estigmas, promover políticas activas de empleo desde edades tempranas, así como reforzar los apoyos educativos y laborales que les permitan desarrollar todo su potencial".

"Los jóvenes con discapacidad parten de una doble desventaja: por un lado, la inexperiencia propia de su etapa vital y, por otro, las barreras sociales y empresariales que aún persisten en torno a la discapacidad. Esto dificulta su entrada en el mercado laboral y alarga el proceso de búsqueda de empleo. Si no facilitamos su acceso temprano al mercado laboral, muchos jóvenes con discapacidad se ven abocados a trayectorias profesionales inestables o, directamente, al desempleo y a la exclusión social", ha asegurado Mesonero.

Mientras, la directora de Inclusión de la Fundación Adecco, Begoña Bravo, ha advertido de que "cuando los jóvenes reciben, incluso de modo sutil, mensajes que asocian la discapacidad con falta de competencia, interiorizan una visión limitada de sus posibilidades que deteriora su autoestima, mermando su ambición y confianza para cumplir sus expectativas profesionales".

Según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, el porcentaje de población con discapacidad con estudios primarios o menos (19,3%) es significativamente mayor que la de la población general (6,1%), y solo el 19,2% de las personas con discapacidad logra completar estudios superiores, frente al 39% de la población sin discapacidad.

De hecho, se estima que más del 60% de las personas con discapacidad cesan sus estudios al finalizar la educación secundaria obligatoria, lo que indica que la mayoría no accede a etapas postobligatorias (bachillerato, formación profesional o universidad).

CASI 3 DE CADA 10 JÓVENES ESPAÑOLES TIENE ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet) de Fundación ONCE, los jóvenes españoles con discapacidad suponen el 2,7 por ciento de la sociedad española, lo que representa un total de 122.200 personas con discapacidad entre 16 y 24 años.

Fundación ONCE indica que los jóvenes con discapacidad que llegan a la educación superior suponen el 4,6 por ciento del total del colectivo, frente a los 15,5 por ciento que los jóvenes sin discapacidad. En cualquier caso, subraya que, desde 2014, la presencia de los jóvenes con discapacidad en las universidades española ha tenido un incremento de 2,6 puntos, lo que supone un incremento del 130 por ciento.

Atendiendo a los principales indicadores de empleo, y en concreto a la actividad, los jóvenes con discapacidad tienen una tasa de actividad del 21,6 por ciento, quince puntos por debajo del 37 por ciento de los jóvenes sin discapacidad.

Respecto a la tasa de empleo, es de un 26,6% para aquellos sin discapacidad y 11,9% para los jóvenes con discapacidad. En cuanto al paro, los jóvenes con discapacidad tienen una tasa de paro del 45,2%, 17 puntos más que los jóvenes sin discapacidad, y muy superior a la media del conjunto de personas con discapacidad que es un 19,7%.