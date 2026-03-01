8 Lemas por el 8M: 2020, de la sombra del Covid-19 al inicio del debate interno: 'Feministas sin fronteras'

Archivo - Manifestación del 8M (Día Internacional de la Mujer), en Madrid a 8 de marzo de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 8 de marzo de 2020 volvió a repetir el escenario de años anteriores, con la movilización de organizaciones y colectivos feministas aunque, a diferencia de 2018 y 2019, ese año no se convocó la huelga feminista. Sobre las manifestaciones de aquel año planeó la sombra del coronavirus y una posible suspensión de las marchas, que finalmente no se produjo, y comenzó el debate interno en el feminismo, que salió a las calles con el lema 'Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras'.

El 31 de enero de 2020, España confirmó su primer caso de COVID-19 en un turista alemán en La Gomera. Antes del Día de la Mujer, la cifra de contagios se fue incrementado aunque desde el Ministerio de Sanidad no veían necesario suspender las marchas por el coronavirus, aunque sí recomendaron que las personas con síntomas no acudieran. Desde la propia Comisión 8M, impulsora de las marchas, también se apeló a la responsabilidad.

"Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera", aseguró al respecto el que fuera director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al ser preguntado sobre si recomendaba o no asistir a las marchas en plena expansión del coronavirus.

En este contexto, en comparación con el año anterior, la participación en Madrid bajó notablemente. Concretamente, delegación del Gobierno cifró la asistencia en 120.000 personas, tres veces menos que las 350.000 de 2019 y un 29% menos que las 170.000 de 2018. En toda España, un total de 600.979 personas acudieron a las manifestaciones del 8M, a excepción de Cataluña, según el Gobierno.

Como detalló el Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el PP, 136.430 personas se manifestaron en la Comunidad de Madrid, edonde se autorizaron 41 marchas en diferentes localidades. La segunda comunidad con más personas en la calle durante el 8M fue Andalucía, con más de 99.000 personas en 59 manifestaciones, mientras que en País Vasco se concentraron más de 93.000 personas en 64 marchas.

Del mismo modo, en las 37 movilizaciones autorizadas en la Comunidad Valenciana, se contabilizaron más de 52.000 personas, mientras que en Galicia se registraron más de 51.800 en 51 marchas. En Castilla-La Mancha asistieron unas 18.000 personas, y en Asturias y Cantabria superaron las 15.000.

En Baleares celebraron el Día de la Mujer unas 14.400 personas, en Aragón y Navarra más de 13.000, en Canarias alrededor de 12.000 y en Murcia se superaron los 11.000 asistentes, mientras que Ceuta se contabilizaron 400 personas y Melilla 100, según el Gobierno.

Como en años anteriores, los asistentes a las marchas portaban pancartas y carteles reivindicativos, así como la vestimenta morada, el color representativo del movimiento feminista, pañuelos e incluso pelucas de esa tonalidad. 'Sola borracha, quiero llegar a casa', volvieron a corear las manifestantes, junto a otros lemas como 'No estamos todas faltan las asesinadas'.

Sobre la representación institucional, los ministros del PSOE y Podemos acudieron por separado porque, como argumentaron desde el Ejecutivo, lo habitual es que los miembros del Gobierno que participan en este tipo de marchas se unan al grupo de participantes de su propio partido. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacis, de Ciudadanos, junto con otros miembros del partido 'naranja', tuvieron que abandonar la manifestación de Madrid después de que un grupo numeroso de mujeres, entre gritos y empujones, les increpara para que abandonasen la marcha.

Previamente a las manifestaciones centrales del 8 de marzo, se volvieron a celebrar actos descentalizados por barrios y marchas matinales. Además, más allá de la jornada del 8M, en Madrid, la Comisión 8M convocó 'un mes de revuelta feminista' durante el mes previo con el objetivo de hacer ver que las mujeres 'mueven el mundo'. "Queremos que todos los días sean 8M y declararnos en rebeldía", argumentó una de sus voceras.

Desde la Comisión 8M de Madrid también se decidió dar un giro y redefinirse por lo que no se convocó la huelga al argumentar que fue una herramienta que tuvo su impacto, especialmente en 2018, cuando todos los agentes sociales cuestionaban la fuerza del movimiento. "Entendemos la huelga no como un fin o un mito, ni siquiera una demostración de fuerza, sino como una herramienta", explicaron.

PROSTITUCIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO

Las asociaciones feministas achacaron la menor afluencia en las marchas de aquel 8M por el "temor" al coronovirus, y no a otras cuestiones, como las discrepancias que empezaban a emerger en el seno del movimiento feminista.

En 2020, el 8M se celebró en un contexto de debate interno del feminismo, principalmente sobre la prostitución --a favor o no del abolicionismo-- y sobre la identidad de género que reivindican las personas 'trans'.

La transexualidad se convirtió así en un caballo de Troya en el feminismo ante la discrepancia que provocaba entre algunas feministas que defendían que la identidad de género no es más que una construcción social patriarcal que lo que hace es "invisibilizar a las mujeres".

Así, mientras unos sectores feministas argumentaban que las reivindicaciones del colectivo 'trans' no formaban parte del feminismo, otros defendían la diversidad y transversalidad de este movimiento. En Madrid, desde la propia cabecera de la manifestación, convocada por la Comisión 8, apelaron a la diversidad del movimiento y, concretamente, a la inclusión de las mujeres 'trans'. En este sentido, una de ellas participó en la lectura del manifiesto.

No obstante, 2020 quedará en el recuerdo como el año del coronavirus. El 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en España por el COVID-19 y se confinó a la población para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que finalizó el 9 de mayo de 2021.

Este artículo forma parte de una serie de reportajes que reúnen los lemas por el 8M formulados desde 2018 y recogidos por Europa Press por el Día Internacional de la Mujer.