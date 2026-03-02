8 Lemas por el 8M: 2021 sin grandes manifestaciones por la pandemia y comienza la división: "Por ser mujeres"

Archivo - Varias mujeres participan en una manifestación feminista convocada por Galegas8M en Vigo, Pontevedra, Galicia (España), a 8 de marzo de 2021. - Europa Press - Archivo

El estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 con el fin de luchar contra la pandemia finalizó el 9 de mayo de 2021 por lo que el Día Internacional de la Mujer de ese año estuvo marcado por las restricciones, lo que se tradujo en menor asistencia a las marchas o la realización de actividades alternativas, como aplausos colectivos desde balcones y portales. 2021 también constató el inicio de la división, con acciones separadas por la Comisión 8M, impulsora de las marchas anteriores, y el Movimiento Feminista de Madrid.

'Por ser mujeres' fue el lema elegido por el Ministerio de Igualdad aquel 8 de marzo, marcado por las movilizaciones con mascarillas y la distancia de seguridad, 'performances' y marchas virtuales, así como actos prohibidos en Madrid --donde se produjeron algunos altercados en la Puerta del Sol-- y otros con aforo reducido en el resto de CC.AA.

En Madrid, la Delegación de Gobierno tomó la determinación, avalada después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de prohibir todas las protestas por el 8M para evitar la propagación del Covid, alegando que, en estos casos, el derecho de reunión entraba en conflicto con valores constitucionales como la salud pública.

Ante esta situación, las principales organizaciones convocantes tuvieron que adaptarse a las circunstancias. En cualquier caso, desde la Comisión lamentaron que la prohibición de celebrar en las calles ese día era "un nuevo acto de invisibilización de las mujeres". A su juicio, la situación requería "más que nunca" la celebración del 8M, después de un 2020 en el que "las trabajadoras esenciales y cuidadoras sostuvieron el mundo".

Por su parte, Feminismos Madrid hizo un llamamiento por redes sociales para que las mujeres salieran a sus portales o balcones para reivindicar igualdad, como alternativa a las manifestaciones prohibidas en Madrid. "¡A las 20:00 horas ruido feminista y lectura de manifiesto! Desde las plazas, los balcones, las calles, los portales", invitaban desde su cuenta de Twitter, ahora X.

Por ello, se convocó a la ciudadanía a lanzar "aplausos feministas" en protesta por las desigualdades y para recordar a las mujeres que más habían sufrido las consecuencias de la pandemia, bajo las etiquetas #SalAlBalconMadrid o #AplausoFeminista.

Precisamente, los aplausos colectivos desde los balcones al personal de servicios esenciales se hicieron populares por todo el territorio nacional después de que surgiera esta iniciativa en redes sociales, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma en marzo de 2020 ante la propagación del coronavirus.

Las acciones de ambas corrientes fueron el germen de la división que se fraguó posteriormente. En este sentido, Movimiento Feminista de Madrid redujo el aforo del acto convocado aquel 8M en la Plaza de Callao de Madrid, de 150 a 13 mujeres, para pedir la abolición de la prostitución, con pancartas reivindicativas.

Otro punto de fricción se fraguó con la aprobación del anteproyecto de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, la conocida como 'Ley Trans', que se aprobó definitivamente en 2023. Algunas organizaciones feministas consideraron que la norma suponía "un retroceso en la protección" de los derechos de las mujeres y en 2021 se manifestaron para pedir la dimisión de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero.

La única organización que no desconvocó su agenda en Madrid fue el Sindicato de Estudiantes, que organizó una huelga estudiantil y una concentración matinal en la Puerta del Sol, con el lema 'Totalitarismo No, Feminismo Sí' y consignas como '8 de marzo sin mordazas; este Gobierno no es feminista; mujer trabajadora, libre y luchadora'. Este acto termió con una mujer herida y con la intervención de la Policía Nacional para separar a un grupo de personas ajenas a la concentración.

Por la tarde, grupos de feministas marcharon por Madrid mientras coreaban proclamas en favor de la mujer como 'Nos quieren sumisas, nos tienen combativas', 'Libertad de expresión' o 'Abajo el patriarcado que va a caer'.

En cualquier caso, en la capital sí se celebraron otros actos institucionales mientras que otros puntos del país realizaron las tradicionales marchas, con medidas de seguridad. Por ejemplo, en Cataluña se realizaron varias acciones entre el 7 y el 8 de marzo y, en el caso de Barcelona hubo una "manifestación estática" dividida en tramos, con aforo limitado.

AFORO LIMITADO Y DISTANCIA DE SEGURIDAD

Las concentraciones, aunque con aforo limitado y respetando la distancia de seguridad, se repitieron en otras ciudades como Sevilla, Zaragoza, A Coruña, Santander, Murcia o Toledo, mientras que en Baleares se leyeron manifiestos y en Tenerife apostaron por marchas "en formato descentralizado", entre otras acciones.

Los convocantes llevaban pancartas como 'Nunca más contarán con nuestro silencio' o 'Ni golpes que duelan ni palabras que hieran' y lanzaron cánticos como 'Por las que están, las que faltan y las que peligran', 'Por las que rompen techos de cristal y recogen los cristales del suelo', 'Mujeres unidas, jamás serán vencidas', 'No, no, no, a la discriminación', 'Ni criadas, ni esclavas, mujeres liberadas' o 'Queremos empleo, trabajo ya tenemos'.

En general, en todas las comunidades autónomas las acciones realizadas se llevaron a cabo en un ambiente festivo y simbólico, ante la imposibilidad de reunir a un gran número de personas. En Asturias, su presidente Adrián Barbón, aseguró: "No es tiempo de movilizaciones presenciales".

En materia feminista, en 2021 también se aprobó la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como Ley del 'Sí es Sí'. El movimiento feminista convocó para el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre, manifestaciones y concentraciones en varias comunidades autónomas como Baleares, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia, Murcia y Navarra.

Estas convocatorias se produjeron en la misma semana en la que algunas regiones volvían a poner en marcha o estudiaban nuevas medidas restrictivas en relación a la Covid-19, por el aumento de la incidencia en algunos puntos del país. La estabilidad de la situación y la disminución del número de contagios hizo que las restricciones fueran decayendo paulatinamente a lo largo de 2022.

