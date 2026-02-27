8 Lemas por el 8M: 2018, el año de la huelga feminista: "Si nosotras paramos, se para el mundo"

Archivo - Manifestación del 8M en Zaragoza, en 2018 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

En los últimos ocho años, las manifestaciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, han experimentado una evolución que ha ido de la mano de la progresión que ha experimentado el movimiento feminista en España. El año 2018 marcó un punto de inflexión debido a la convocatoria, por primera vez, de una huelga feminista con el lema 'Si nosotras paramos, se para el mundo'.

Convocada por la Comisión 8 de Marzo en toda España, esta acción venía fraguándose desde la primavera de 2017 y tras la acogida que tuvieron en más de 170 países los paros de mujeres promovidos desde el movimiento argentino 'Vivas nos queremos' contra la violencia de género. Aunque en 2017 España paró de forma simbólica, aquel 8 de marzo de 2018, y por primera vez en la historia, se organizó una huelga legal para reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres.

Organizaciones de mujeres, tanto estatales, autonómicas y locales que conformaban el movimiento feminista en España --articuladas en torno a la Comisión 8M-- convocaron esta huelga, a la que se sumaron sindicatos (CCOO, UGT, USO, CGT) y más de 300 organizaciones sociales, entre otros. Así, se podía participar tanto en la huelga general como en los paros parciales convocados durante dos horas, a partir de las 12:00 y de las 16:00.

La Delegación del Gobierno en Madrid cifró en 170.000 los asistentes que acudieron a la manifestación de la capital, convocada conjuntamente por la Comisión 8 de Marzo y el Movimiento Feminista de Madrid, cuyo lema en la cabecera era 'Paramos para cambiarlo todo'. En 2017, la asistencia llegó a las 40.000 personas, primer año en que empezaron a despegar (tras los 5.000 asistentes de 2016 y 9.000 de 2015).

Acompañados de bailes y el son de los tambores, los manifestantes corearon cánticos como 'Rajoy, escucha, estamos en la lucha' o 'No nos mires, únete'. También hubo concentraciones matinales en la capital, que reunieron a cerca de 12.000 personas, según las mismas fuentes. El lema institucional fue 'Más igualdad, mejor sociedad', impulsado por el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del gobierno de Mariano Rajoy.

En Barcelona, unas 200.000 personas --según la Guardia Urbana-- desbordaron el Passeig de Gràcia de la ciudad en una manifestación cuya cabecera estaba formada por mujeres del movimiento feminista y de comisiones de barrios, pueblos y sectores, seguida por un espacio mixto con representantes de movimientos sociales, sindicatos, plataformas, partidos políticos y ciudadanía. "Estamos haciendo historia", defendieron sus impulsores, como también señalaron las organizadoras de Madrid, que hablaron de "un antes y un después".

En Castilla y León, las manifestaciones contaron con gran apoyo en Burgos, León, Salamanca y Valladolid, donde se superaron los 10.000 asistentes. Hubo marchas multitudinarias en otros puntos del país, con consignas como 'Somos el grito de las que no tiene voz', 'La brecha salarial es violencia estructural' o 'Vamos a romper, el techo de cristal'.

El tono festivo y reivindicativo fue el denominador común de todas aquellas manifestaciones y concentraciones realizadas a lo largo de la jornada en la que, por primera vez, se convocó una huelga laboral legal para reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, tras los paros simbólicos del año anterior.

Los transportes, las empresas de telecomunicaciones y las televisiones públicas fueron algunos de los sectores con mayor seguimiento de los paros, según informó la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) que, en todo caso, constató un "seguimiento desigual" por sectores.

SENTENCIA DE LA MANADA Y RECUPERACIÓN DEL MINISTERIO DE IGUALDAD

Tras ese 8 de marzo, el año estuvo marcado por la sentencia judicial tras la violación grupal cometida en los Sanfermines de 2016 en Pamplona. En abril de 2018, la Audiencia de Navarra hizo pública la sentencia que condenaba a cinco hombres por un delito de abuso sexual a una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín en 2016. El tribunal les absolvió del delito de agresión al no apreciar ni violencia ni intimidación en los hechos.

La sentencia del conocido 'caso de La Manada' provocó un malestar que se tradujo en la convocatoria espontánea de movilizaciones en todas las ciudades de toda España. Las famosas proclamas de 'No es no', 'Yo sí te creo', 'No es abuso, es violación' y 'Tranquila hermana, aquí esta tu Manada' llegaron a las calles ese mismo día. En el caso de Madrid, una multitud lo gritó a las puertas del Ministerio de Justicia, exigiendo 'Basta ya de justicia patriarcal'.

Aquella fue la primera de muchas movilizaciones que tuvo lugar a lo largo de ese año en señal de protesta tras este asunto. En junio, las feministas volvieron a las calles contra la puesta en libertad bajo fianza de los cinco miembros de La Manada. Los lemas feministas 'Si tocan a una, nos tocan a todas', 'No es un caso aislado se llama patriarcado', 'Justicia de mierda, la estáis juzgando a ella', volvieron a resonar en distintos lugares del territorio español.

Finalmente, en junio de 2029, el Tribunal Supremo elevó la condena a 15 años de prisión para cada uno de los cinco integrantes al considerar los hechos como delito continuado de violación. Posteriormente, se rebajaron las penas a 14 años de prisión en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del 'Solo sí es sí'.

De este modo, 2018 fue recordado por el año en el que el feminismo echó un pulso a la calle, con una oleada feminista que tuvo la suficiente fuerza como para marcar la agenda política y social, donde la bandera 'morada' fue enarbolada en numerosas movilizaciones y para clamar por la igualdad entre hombres y mujeres, preámbulo de una lucha por la igualdad que empezó en las calles, denunciando la 'cultura patriarcal' y expresando su rechazo a las distintas violencias machistas.

Este artículo forma parte de una serie de reportajes que reúnen los lemas por el 8M formulados desde 2018 y recogidos por Europa Press por el Día Internacional de la Mujer.