8 Lemas por el 8M: 2019 bate récords de asistencia a las marchas, con 350.000 solo en Madrid: 'Somos imparables'

2019 fue el año en el que el movimiento feminista registró el mayor aumento de asistencia en las calles por el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con entre 350.000 y 375.000 personas solo en el caso de Madrid, la marcha más numerosa hasta la fecha, cuando el feminismo asistió unido a esta cita, con el lema 'Somos imparables, Feministas siempre'.

Ese año, la asistencia a las manifestaciones marcó un punto de inflexión. La primera manifestación autorizada en España tuvo lugar el 8 de marzo de 1978, organizada por la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid, bajo el lema 'Por un puesto de trabajo sin discriminación'.

Con los años, las manifestaciones fueron contando con más apoyos aunque la asistencia oscilaba entre las 1.000 y las 5.000 personas en el caso de Madrid, en el periodo comprendido entre 2000 y 2016. Todo empezó a cambiar en 2017, con 40.000 asistentes, para pasar a 170.000 en 2018 y llegar a más de 350.000 solo en Madrid, según datos de la Delegación del Gobierno.

Ese 2019, en la capital, las marchas procedían de los barrios y de municipios próximos a la capital y contaban con la presencia de ciudadanos de todas las latitudes, sin hacer distinción entre banderas de otros colectivos, como la arcoiris y la del colectivo 'trans'. El lema institucional de la entonces Secretaría de Estado de Igualdad --aún no había ministerio propio-- fue 'Ni un paso atrás en igualdad'.

Hay que recordar que el año anterior, llegó a la presidencia Pedro Sánchez, que formó un Gobierno "feminista" con más mujeres que hombres en las carteras ministeriales por primera vez en la historia. Fue precisamente la mayoría femenina la que inspiró a los ministros a prometer su cargo ante el Rey refiriéndose al 'consejo de ministras', en lugar de la tradicional fórmula del 'consejo de ministros".

En toda España, cientos de miles de personas participaron en las marchas, siendo las concentraciones más multitudinarias las de Madrid y Barcelona --con más de 200.000 personas--. La de Madrid contó con la presencia de varios ministros, como la por aquel entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, que acudió a la concentración con una camiseta con el lema 'Mujeres, Iguales y Libres'-- y cuestionó a quienes creían que el feminismo "era cosa de cuatro radicales".

"Para que luego digan que somos 100.000, aquí estamos más de un millón de feministas. Hemos parado Madrid", proclamaban en la misma línea desde la Comisión 8M, convocante de la huelga feminista. La marcha en la capital transcurrió con un ambiente festivo y también contó con numerosa presencia masculina.

En Barcelona, la marcha contó con la asistencia de la entonces ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que aseguró que las mujeres salían a la calle para reclamar que no se diera "ni un paso atrás" en la defensa de la igualdad real con los hombres, aunque reconoció que faltaba camino por recorrer.

Otras ciudades no se quedaron atrás y, por ejemplo, las marchas en las capitales de provincia de Castilla y León reunieron a más de 100.000 personas, hubo cerca de 50.000 en Bilbao y alrededor de 30.000 en Castilla-La Mancha, entre otros puntos del país. Andalucía cerró la jornada con manifestaciones que reunieron a miles de personas en todas las provincias, con 139 acciones reivindicativas autorizadas por las subdelegaciones del Gobierno.

Entre los cánticos más coreados no faltaron lemas como si 'Nos tocan a una, nos tocan a todas' o 'No es no, lo otro es violación'. Precisamente, este 'No es No' fue el lema habitual durante las manifestaciones contra la sentencia de 'La Manada' que tuvieron lugar durante 2018. 'Yo sí te creo' o 'Sola borracha quiero llegar a casa' fueron otras consignas recurrentes.

Esta respuesta se fraguó en abril de 2018, cuando la Audiencia de Navarra hizo pública la sentencia que condenaba a los cinco miembros de la Manada por un delito de abuso sexual a una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín en 2016. El tribunal les absolvió del delito de agresión al no apreciar ni violencia ni intimidación en los hechos.

Finalmente, en junio de 2029, el Tribunal Supremo elevó la condena a 15 años de prisión para cada uno de los cinco integrantes al considerar los hechos como delito continuado de violación. Posteriormente, se rebajaron las penas a 14 años de prisión en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del 'Solo sí es sí'.

REPETICIÓN DE LA HUELGA FEMINISTA

Además, tras la primera huelga legal para reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, celebrada en 2018, la Comisión 8 de Marzo de Madrid, convocante de la huelga feminista, volvió a convocarla en 2019, un paro que también secundaron otros sectores, como el sector educativo. La consigna fue la misma que el año anterior: 'Si nosotras paramos, se para el mundo'.

La convocatoria oficial partió de cientos de organizaciones de mujeres estatales, autonómicas y locales que conforman el Movimiento Feminista en España, articuladas en torno a la Comisión 8 de Marzo.

Al menos seis millones de personas secundaron los paros feministas convocados por CC.OO. y UGT, según señalaron a Europa Press fuentes de UGT, mientras que más de dos millones de jóvenes apoyaron la huelga feminista según el Sindicato de Estudiantes, una de las organizaciones que habían llamado a "vaciar las aulas" durante esta jornada. Según los datos del Sindicato de Estudiantes, el paro fue "casi total" en los institutos de toda España y "muy alto" en las universidades.

Respecto al seguimiento de la huelga entre los trabajadores de la Administración General del Estado llegó al 4,76%. En concreto, de los 96.724 funcionarios, con unos servicios mínimos fijados en 9.826 efectivos, un 4,91% de los trabajadores secundó la huelga de todo el día, 4.266 personas en total.

En cuanto a los paros parciales de dos horas de duración, un 5,59% de los trabajadores los secundó, es decir, un total de 7.005 efectivos sobre los 141.133 empleados públicos de esta administración.

Aunque aquel 8M giró en torno a la huelga y a las manifestaciones, se organizaron actividades y actos los días previos.

