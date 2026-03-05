8 Lemas por el 8M: 2024 no recupera la unidad del movimiento, que no despega por la división: "Con M de Mujeres"

Archivo - Varias mujeres durante la manifestación convocada por el Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones de mujeres y colectivos feministas volvieron a salir en 2024 a las calles por el Día de la Mujer, con cerca de 40 manifestaciones por toda España. Como ocurrió en años anteriores, se convocaron distintas concentraciones, evidenciando la división dentro del movimiento feminista, que no volvió a registrar las cifras de las marchas anteriores. El lema elegido por el Ministerio de Igualdad fue '8M. Con M de Mujeres. Todas las Mujeres. Muévete'.

Uno de los ejemplos de esta división quedó patente en la marcha de Madrid, donde unas 34.000 mujeres se manifestaron por las calles de la capital, convocadas por la Comisión 8M y el Movimiento Feminista de Madrid, según datos facilitados por la delegación del Gobierno.

Esta cifra fue superior a 2023, cuando ambas convocatorias aunaron a 27.000 mujeres pero aún lejos de los datos alcanzados cuando el feminismo marchaba unido en la capital: en 2019 se contabilizaron más de 300.000 mujeres en marchas unitarias en la capital de España. En 2021 no hubo convocatorias debido a la pandemia y, a partir de 2022, las marchas se dividieron.

En todo caso, según los datos de la Delegación del Gobierno, ese año la marcha de la Comisión 8M, bajo el lema #SeAcabo y por "todas y todes", sumó 30.000 asistentes (13.000 más respecto al año pasado, cuando se contabilizaron 17.000 personas). Mientras, la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, abolicionista y contra la Ley Trans, convocó ese año a 4.000 personas frente a las 10.000 del año pasado, según Delegación del Gobierno.

La marcha de la Comisión 8M tuvo como lema 'Patriarcado, Genocidios, Privilegios #SeAcabó' y las participantes corearon consignas como 'Con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca' o 'Estamos hasta el culo de tanto machirulo". La manifestación contó con la asistencia de la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, que llamó a "reivindicar" en un "problema real, que es la extrema derecha".

Esta marcha contaba, en primer lugar, con una pancarta de cabecera --sostenida por el bloque no mixto, con colectivos feministas afines de barrios y pueblos--, seguida por el bloque de la batucada, formado por unas 500 mujeres, y el bloque mixto, con la ciudadanía y los partidos políticos.

El Gobierno acudió a esta manifestación, que contó con siete ministras y Fernando Grande-Marlaska, así como la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Los socios de coalición volvieron a marchar con pancartas separadas y dentro de Sumar, Más Madrid también se disgregó. A esta marcha también acudió Podemos con su propio lema.

Entre las reivindicaciones de los participantes, clamaron contra el patriarcado, los genocidios y los privilegios, así como contra el negacionismo de las violencias machistas, el "recorte" de recursos en los centros de atención de violencia de género en la Comunidad de Madrid y los derechos de "todas y todes".

Mientras, la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, abolicionista y contra la Ley Trans, impulsada por Irene Montero en la anterior legislatura, tuvo por lema 'La prostitución no es un trabajo. ¡Abolición ya!'. 'Ser mujer no es un sentimiento', 'Mi opresión no es tu identidad', 'Ley Trans. Misoginia y capital', gritaban las feministas de base, consideradas 'clásicas' o históricas'. También interpelaron a Ana Redondo: "Escucha, ministra: Aquí está el movimiento feminista".

DIVISIÓN Y MISMAS REIVINDICACIONES

Sus reivindicaciones eran las mismas que las de 2023. Entre otras, pedían un refuerzo de las políticas públicas en la lucha contra la violencia machista y los feminicidios; así como la abolición de la prostitución y el fin de la pornografía que "perpetra, promueve y banaliza la violencia sexual a un lado y otro de una pantalla".

También defendían un feminismo internacionalista, políticas públicas contra la brecha laboral entre mujeres y hombres, y derechos sexuales y reproductivos, además de oponerse al "borrado" de las mujeres y a la "idea reaccionaria del cuerpo equivocado".

Los asistentes a ambas convocatorias también portaban carteles en homenaje a las mujeres de Palestina. Precisamente, los cánticos a favor de las mujeres de Gaza fueron el denominador común de las marchas pese a la división, un año más, del movimiento feminista.

Otra de las marchas más numerosas se registró en Barcelona, donde la Guardia Urbana cifró en 40.000 la asistencia a la manifestación en el centro de la capital catalana, convocada por la Assemblea 8M con el lema 'Mujeres, lesbianas y trans juntas contra las precariedades, las fronteras y los genocidios'.

En Andalucía, la lluvia no impidió que miles de personas participasen en las distintas movilizaciones convocadas por los colectivos feministas en todo el territorio andaluz, marchas que se celebraron de forma unitaria en todas las capitales andaluzas, a excepción de Almería, Cádiz y Sevilla. La Delegación del Gobierno de España en Andalucía cifró en 63 las movilizaciones comunicadas en todo el territorio andaluz, cuatro menos que el pasado año.

En Castilla y León, cientos de personas conformaron una 'marea morada' "totalmente inclusiva" que recorrió las calles de Valladolid bajo el lema 'Un feminismo que nos abraza a todas', marchas que se repitieron por diferentes puntos del país, con lemas como 'Hacéos cargo ya', 'Feminismos sin mordaza', 'De la miseria a la rabia, de la rabia a la lucha' o 'No al negocio con nuestras vidas', entre otros.

En noviembre de 2024, por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de ese mes, la división volvió a repetirse y en Madrid hubo dos manifestaciones que reunieron a cerca 6.500 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en la capital española.

Este artículo forma parte de una serie de reportajes que reúnen los lemas por el 8M formulados desde 2018 y recogidos por Europa Press por el Día Internacional de la Mujer.