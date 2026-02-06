La ley de violencia vicaria se retrasa tras el desmarque de Rego y no irá el martes al Consejo de Ministros

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), conversa con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego (d), durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El anteproyecto de ley de medidas contra la violencia vicaria se ha retrasado tras el desmarque del Ministerio de Juventud e Infancia y, finalmente, no irá el próximo martes 10 de febrero al Consejo de Ministros, tal y como quería la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Hasta este mismo jueves se encontraban trabajando en el texto los ministerios de Igualdad, Justicia y Juventud e Infancia, pero este último se desmarcó del grupo de trabajo tras "la negativa" del departamento que dirige Félix Bolaños a corregir "los riesgos advertidos por el movimiento feminista".

En este sentido, fuentes conocedoras de las negociaciones han asegurado a Europa Press que se negociará "todo lo que sea necesario para sacar un buen texto".

Juventud e Infancia informó este miércoles que abandonaba la coproponencia de esta ley porque consideran "inaceptable" que el texto siga su curso con la "redacción actual". También recalcó la "urgencia" de legislar al respecto de la violencia vicaria y subraya que su propósito "en todo momento" ha sido el de "mejorar el texto".

Entre los cambios que había propuesto el departamento que dirige Sira Rego, destacan modificaciones relacionadas con "la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes", unos aspectos que desde el Ministerio consideran "indispensables".

Ante el abandono de Juventud e Infancia, fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron este jueves a Europa Press que está trabajando en ultimar "una redacción jurídicamente impecable" del proyecto de ley "que ofrezca la máxima protección y la máxima seguridad jurídica a las víctimas, tanto si son las madres como si son los menores".

Igualmente, indicaron que el proyecto de ley, así como las aportaciones e informes técnicos recabados, "se están analizando" y que una vez que esa redacción esté ultimada, "podrá ser elevado al Consejo de Ministros para su consideración".

LEY "COMPLEJA"

Precisamente, este miércoles, la ministra Ana Redondo dijo que quería llevar el texto al próximo Consejo de Ministros. Si bien, añadió que se trata de "una ley compleja". Además, Redondo recordó que, durante el trámite parlamentario, se pueden presentar enmiendas sobre "aquellas cuestiones" que no se hayan podido incorporar en el texto inicial.

En relación a la carta abierta por parte de las asociaciones que se quejan de la redacción de la norma, la ministra señaló que entendía "la preocupación de las mujeres". "Hemos mantenido cientos de reuniones, aquí está la delegada que puede testificarlo, hemos incorporado todas las alegaciones que nos han hecho llegar, esas alegaciones tienen que ser conciliables con una técnica legislativa correcta y en ese trabajo seguimos. Vamos a seguir todo este día y lo que haga falta para hacer un buen texto que satisfaga a las víctimas y también que sea correcto desde el punto de vista de técnica normativa", apuntó.

La división en el Gobierno ha tenido lugar después de que organizaciones integrantes de la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional alertasen al Gobierno de que el anteproyecto de Ley de medidas contra la Violencia Vicaria no hace distinción entre hombres y mujeres al crear un delito "neutro".

ORGANIZACIONES: "NO PUEDEN LIMITARSE A RETOQUES SUPERFICIALES"

"Las reformas en curso no pueden pues limitarse a retoques superficiales, o peor aún, a crear figuras nuevas (como un delito 'neutro' de violencia vicaria) en clara contradicción, no solo con el concepto mismo de violencia vicaria, sino con las verdaderas necesidades y exigencias de un fenómeno social de tal naturaleza", aseguran en una carta abierta.

A través de la misiva, las organizaciones se dirigen a los ministerios de Igualdad, de Justicia y de Juventud e Infancia, por estar directamente implicados en dos reformas legales: el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria y la mejora de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

Del mismo modo, expresan que, a pesar de que la ley reconoce desde hace años a los hijos como victimas de la violencia de género, "en la práctica se sigue priorizando el mantenimiento del contacto con el agresor en nombre de un supuesto 'interés superior del menor'". En todo caso, las organizaciones preguntan "¿desde cuándo el interés superior de una víctima consiste en seguir bajo el control de quien la daña?".

Desde la Coordinadora piden abordar "de forma coherente e integral" el tratamiento jurídico de la violencia vicaria ante "patrones culturales profundamente arraigados que sostienen que un hombre violento puede ser, al mismo tiempo, 'un buen padre'".

"Los Ministerios implicados, el Gobierno en su conjunto y, en definitiva, todos los grupos parlamentarios, tienen ahora la responsabilidad de hacer que estas reformas sean una herramienta eficaz para garantizar que ningún niño o niña vuelva a ser utilizado como arma contra su madre", subrayan.