Sánchez defiende la regulación de migrantes en The New York Times : "¿Qué debemos hacer con estas personas?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito un artículo en el New York Times en la que defiende la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por su Gobierno. "¿Qué debemos hacer con estas personas?", se pregunta el jefe del ejecutivo en una tribuna titulada 'Soy el presidente del Gobierno de España. Por eso Occidente necesita migrantes'.

En su reflexión, el presidente admite que "no será tarea fácil" pero se muestra convencido de que "la migración trae oportunidades" y contrapone sus políticas a las adoptadas en otros países, en clara alusión al Gobierno de Donald Trump, cuando afirma que "algunos líderes han optado por perseguirlas y deportarlas (a las personas migrantes) mediante operaciones ilegales y crueles". "Mi gobierno ha optado por una vía rápida y sencilla para regularizar su situación migratoria", argumenta en el artículo.

Ha justificado la regularización en dos razones: "La primera y la más importante es moral. España fue en su día una nación de emigrantes (...) Ahora la situación ha cambiado (...) Es nuestro deber convertirnos en la sociedad acogedora y tolerante que nuestros propios familiares habrían esperando encontrar al otro lado de nuestras fronteras". La segunda razón es, según Sánchez, "puramente pragmática. Occidente necesita personas". Y, en su opinión, la "única opción de evitar el declive es integrar a los migrantes de la forma más ordenada y eficaz posible".

A su juicio, "la migración trae oportunidades, pero también enormes desafíos que se deben reconocer y afrontar". Sin embargo, considera que "la mayoría de estos desafíos no tienen nada que ver con la etnia, la raza, la religión ni el idioma de los migrantes", sino más bien con "pobreza, desigualdad, mercados no regulados, barreras para acceder a la educación y la atención médica". Y ha defendido la necesidad de "centrar esfuerzos en abordar estos problemas, las verdaderas amenazas".

Ha reconocido, no obstante, que "hoy en día, no muchos gobiernos están de acuerdo con la regularización de migrantes", pero ha recordado que en España está respaldada por "900 organizaciones no gubernamentales, incluida la Iglesia Católica y el apoyo de asociaciones empresariales y sindicatos". "Casi dos de cada tres españoles creen que la migración representa una oportunidad o una necesidad para nuestro país", ha añadido en su tribuna.

Ante las críticas de "líderes al estilo MAGA" de que España "no puede soportar acoger a tantos migrantes, que se trata de una medida suicida, la desesperada acción de un país en colapso", Pedro Sánchez ha pedido a la ciudadanía que "no se deje engañar". "España está en auge", ha indicado el jefe del Ejecutivo que ha recordado que "durante tres años consecutivos ha sido la economía de más rápido crecimiento". "Ésta prosperidad es el resultado del trabajo duro de los ciudadanos españoles, el esfuerzo colectivo de la UE y una agenda inclusiva que considera a los migrantes como socios necesarios".

Por ello, considera que "ha llegado el momento de que los líderes hablen con claridad a sus ciudadanos". "Como naciones occidentales debemos elegir entre convertirnos en sociedades cerradas y empobrecidas, o en sociedades abiertas y prósperas. Crecimiento o retroceso: Esas son las dos opciones que tenemos ante nosotros", ha argumentado.

En su opinión, los gobiernos pueden adoptar "el pensamiento de suma cero de la extrema derecha y replegarse al aislamiento, la escasez, el egoísmo y el declive". Pero para Sánchez, "la elección es clara": "Por el bien de nuestra prosperidad y la dignidad humana".