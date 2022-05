Malasmadres llama a "gritar que la conciliación no existe" en la IV carrera 'Yo No Renuncio' el 12 de junio

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La fundadora del 'Club de las Malasmadres', Laura Baena, ha llamado este viernes a "gritar que la conciliación no existe" a través de la IV carrera de obstáculos 'Yo No Renuncio' que tendrá lugar el próximo 12 de junio, convocada por la Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres.

Así lo ha explicado Baena durante la presentación de la prueba deportiva, celebrada en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD). "Vamos a generar una gran marea amarilla a favor de la conciliación el próximo 12 de junio. Yo correré porque el día de mañana ninguna mujer tenga que renunciar a su carrera por ser madre", ha manifestado Laura Baena.

Laura Baena ha estado acompañada por la actriz Mariam Hernández, quien ha reivindicado la necesidad de que "se derriben todos los obstáculos que tienen las mujeres". "Tenemos que poder trabajar y criar sin tantas dificultades", ha afirmado la actriz, madre soltera.

Por su parte, Marta Guerrero, corredora especializada en ultra distancia y madre de seis hijos, ha declarado: "En la ultradistancia se necesita una condición física potente pero, sobre todo, una enorme fortaleza mental. Para lo primero, saco adelante mis entrenos con mucho esfuerzo, organización y disciplina, y para lo segundo, juego con ventaja: al ser madre de seis he tenido que gestionar y superar todo tipo de situaciones difíciles. Eso me ha hecho muy fuerte mentalmente, he desarrollado una gran resistencia al cansancio y al sufrimiento. Mi vida es un ultra diario y me sirve de entrenamiento".

En su intervención, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, ha puesto de relieve que el proyecto de Ley de Deporte, que ya está en trámite parlamentario, se inspira en el principio de igualdad. "Diría que se podría percibir en él ese espíritu de Malamadre", ha asegurado Franco, destacando que "no se podía ignorar el desamparo legal de las mujeres deportistas en situación de embarazo".

"Por ejemplo, ante la pérdida de ayudas y subvenciones bajo el pretexto de no haber competido. O las dificultades manifiestas, por una parte, para la conciliación familiar; y, por otra, para la reincorporación a la actividad deportiva tras la maternidad. El texto propuesto por este Gobierno de España garantiza que conservarán sus derechos como deportistas de alto nivel, sin perjuicio de la necesidad de implementar políticas activas que asienten estos principios", ha añadido.

13 OBSTÁCULOS EN 5 KILÓMETROS

La carrera de obstáculos 'Yo No Renuncio' volverá a recorrer las calles de Madrid para reivindicar, a través de sus 13 obstáculos y 5 kilómetros en total, la conciliación y la corresponsabilidad. La cita es el 12 de junio, de 9.00 a 14.00 horas, y las inscripciones ya están abiertas en carrerayonorenuncio.com.

Según han detallado las impulsoras de la iniciativa, las corredoras y corredores se distribuirán por tandas, con salidas cada diez minutos, y habrá una salida únicamente para niños y niñas. La carrera cuenta con tres ediciones: 2018, 2019 y 2021.

Los 13 obstáculos son la carga mental, la renuncia, la carencia de tiempo libre y de ocio, los horarios de las jornadas laborales, el mito de la súperwoman, el mobbing maternal, las tareas invisibles, los roles tradicionales de género, el techo de cristal, el peso de la culpa, la falta de corresponsabilidad, el coste de la conciliación y la falta de compromiso social.