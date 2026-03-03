Marcos, la ejemplo de inclusión educativa del alumnado con sordera

Campaña de Fiapas por el Dia Mundial de la Audición. - FIAPAS

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fiapas ha lanzado un video con motivo del Día Mundial de la Audición, que se celebra este martes 3 de marzo, con el que pretende reivindicar la inclusión educativa del alumnado con sordera. Marcos, un niño de 9 años, protagoniza el video con el que la entidad quiere demostrar que "cuando los apoyos llegan a tiempo la igualdad es posible".

Marcos es un niño que estudia tercero de primaria en el mismo colegio al que fueron sus hermanas, juega al fútbol con sus amigos y cada tarde recuerda a susprofes que carguen el equipo de frecuencia modulada para usarlo al día siguiente. Su historia, según Fiapas, "no es excepcional, representa lo que puede lograrse cuando la detección precoz, la adaptación protésica (audífonos y/oimplantes), la intervención logopédica y los recursos educativos llegan a tiempo y en condiciones de equidad".

Según Fiapas, el lema de la Organización Mundial de la Salud para este 3 de marzo, 'De las comunidades a las aulas: que ningún niño se quede atrás', conecta con el trabajo diario de Fiapas "que lleva más de 45 años luchando para que todos los niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad auditiva dispongan de los medios y recursos de apoyo necesarios para ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones".