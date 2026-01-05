El Ministerio de Igualdad atendió a 3.280 personas por discriminación racial o étnica en 2025

Archivo - Un grupo de personas - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ene.

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica (CEDRE), adscrito al Ministerio de Igualdad, atendió 2.703 casos y a 3.280 personas entre el 1 de enero y el 19 de diciembre de 2025, lo que supone una media de nueve llamadas y siete casos diarios, según ha informado el Departamento que dirige Ana Redondo.

El objetivo del CEDRE es promocionar el principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas por origen racial o étnico en ámbitos como la educación, la sanidad, el acceso a las prestaciones, servicios sociales, a la vivienda, al empleo o a la formación. De los 2.703 casos atendidos, 2.178 fueron casos individuales y 508 colectivos. Hubo otros 17 que no han sido calificados.

La atención prestada por el Servicio del CEDRE tiene un alcance estatal, con casos registrados en todas las comunidades y ciudades autónomas.

Las comunidades con un mayor número de casos han sido la Comunidad de Madrid con 397 casos, seguida de Andalucía con 292, Castilla y León con 214, Islas Baleares con 197, Canarias con 192 y Cataluña con 165.

Por provincias, las que han acumulado más casos registrados son Madrid con 397, Baleares con 197, La Rioja con 120, Valladolid con 120, Cantabria con 116, Santa Cruz de Tenerife con 103 y Ciudad Real con 96.

Los casos atendidos reflejan una gran diversidad de orígenes raciales y étnicos, destacando especialmente las personas latinoamericano blanco con 850 atenciones, seguido de gitano romaní con 468; árabe con 349; negro, afrodescendiente, africano o afroespañol con 345; nativo americano con 111; y amazigh con 75. En cuanto al tipo de discriminación 1.302 casos fueron discriminaciones directas y 884 indirectas.

Los principales ámbitos en los que se han producido los hechos discriminatorios han sido: en el empleo privado con 434 casos, discriminaciones relacionadas con otros bienes y servicios con 373, en materia de vivienda con 332, servicios de salud con 327 y educación con 226 casos. Además, por sexos a lo largo de 2025 se atendieron a 1303 mujeres y 995 hombres.

El CEDRE además de asesorar a las víctimas de discriminación de forma independiente a la hora de tramitar sus reclamaciones, tiene otras funciones como publicar estudios, investigaciones o informes, así como promover medidas que contribuyan a la igualdad de trato o elaborar y aprobar la memoria anual de actividades.