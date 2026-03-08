Movimiento Feminista dice "No a la guerra" en Madrid este 8M y avisa que los conflictos afectan más a las mujeres

Marcha del Movimiento Feminista de Madrid por el 8M - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Madrid (MFM) ha marchado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por el centro de la capital contra el burka y el sistema prostitucional y ha clamado "No a la guerra", al tiempo que ha advertido de que los conflictos "a quienes más afectan son a las mujeres".

Así, ha gritado consignas contra guerras como "Arriba todas a luchar, con las guerras vamos a acabar" y de "Madrid a Gaza la lucha no se aplaza".

Las feministas de base, consideradas 'clásicas' o 'históricas' también han clamado contra cuestiones que, a su juicio, perjudican a las mujeres con lemas como "No estamos todas, faltan las asesinadas", "El feminismo es abolicionista", "Nuestros derechos costaron luchas", "OnlyFans explotación sexual", "Ni velos, ni burkas, libres nos queremos", o "El velo es control, tortura y sumisión".

Pasadas las 12:15 horas han partido desde la Plaza de Cibeles para defender los derechos de las mujeres tras una pancarta bajo el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista: ¡Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas!". Previamente, manifestantes con banderas de España han pasado por Cibeles, lo que ha provocado gritos de "fuera fascistas".

Las participantes en la marcha también han portado carteles con mensajes como "Hombres al mando puteros acosando", "El machismo es una enfermedad de transmisión sexual", "La esclavitud fue abolida ¿y la prostitución para cuando?" o "Lo que hacía Epstein ya lo vimos en el porno".

En el manifiesto, las organizadoras sostienen que el patriarcado "recrudece su ofensiva en todo el mundo" y denuncian que el cuerpo de las mujeres "es tratado como territorio conquistable, como fuerza de trabajo barata, como mercancía sexual, reproductiva o laboral". Ante esta situación, el MFM defiende lo que denomina un "feminismo internacionalista".

Además, el movimiento critica los fundamentalismos religiosos y políticos que, según defiende, "obligan a millones de mujeres a cubrirse con velos impuestos". Las organizadoras sostienen que "lo que se impone no es cultura, sino dominación" y recalcan el derecho de las mujeres "a vivir libres de la vigilancia, libres de las prohibiciones y los castigos".

En el texto, también denuncia el sistema prostitucional, que considera "una de las expresiones más brutales de la violencia patriarcal". Así, rechaza que la prostitución sea considerada trabajo y critcia la existencia de "proxenetas, puteros y plataformas" que, según afirman, se lucran con la explotación sexual. En este sentido, reclama la aprobación de una ley abolicionista que persiga a quienes se benefician económicamente de la prostitución.

DEROGACIÓN DE LA LEY TRANS

Igualmente, las feministas abolicionistas solicitan la derogación de la Ley Trans: "Esta ley promociona terapias de conversión que dicen a jóvenes lesbianas que son hombres, y a jóvenes gays que son mujeres, cayendo en la homofobia y lesbofobia más antigua, rancia y reaccionaria", aseguran.

De la misma manera, el MFM reclama un refuerzo de los servicios públicos como elemento clave para garantizar la igualdad. Entre las demandas figuran una sanidad pública "libre de violencia obstétrica", una "educación pública laica y coeducativa que combata el machismo" y servicios sociales que no dejen a ninguna mujer "atrás".

A su vez, exige un sistema público de cuidados "que deje de cargar sobre los hombros de las mujeres la sostenibilidad de la vida"; la regularización de las mujeres migrantes, "una medida necesaria para quienes trabajan en condiciones ilegales e inhumanas"; y la abolición de cualquier forma de explotación laboral que se base en la subordinación económica de la mujer trabajadora".

A la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid ha acudido una delegación de diputados y senadores del PP, encabezados por el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, Jaime de los Santos. Este año no ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que sí lo hizo el pasado y que en esta ocasión ha preferido marchar en Valladolid.

Esta es una de las dos manifestaciones que tienen lugar este domingo en la capital por el Día Internacional de la Mujer, lo que evidencia, un año más, la división del movimiento feminista. La otra marcha organizada por la Comisión 8M ha salido desde Atocha también pasadas las 12:00 horas. En ella, han participado el PSOE, Sumar y Podemos.