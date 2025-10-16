Muere Carlota Bustelo, exdiputada socialista y feminista, a los 85 años

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exdiputada socialista y feminista Carlota Bustelo ha fallecido a los 85 años, según ha confirmado este jueves la vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero en un mensaje en X.

"Acabamos de conocer con enorme tristeza el fallecimiento Carlota Bustelo, una referencia del feminismo que abrió el camino por el que muchas hemos transitado después. Estaremos siempre en deuda con ella. Gracias por tu lucha, compañera", ha asegurado Montero.

Bustelo, nacida en Madrid en 1939, era licenciada en Ciencias políticas y económicas y socialista desde 1974. En 1976 construyó el Frente de Liberación de la Mujer. Además, fue la primera directora del Instituto de la Mujer en 1983.

Al igual que Montero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte de Bustelo, a quien, en un mensaje en X, le ha agradecido "abrir camino". "La España de hoy es fruto de mujeres como Carlota Bustelo que hicieron de la igualdad y la libertad su causa. Gracias por abrir camino y enseñarnos tanto. Un fuerte abrazo a familiares y amigos, y a toda la militancia socialista que hoy lloramos su pérdida", ha indicado.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado la "lucha por la igualdad" de Bustelo y su "compromiso feminista". "Su lucha por la igualdad y su compromiso feminista hacen de ella un referente para todas nosotras en la lucha por la igualdad plena. Tu legado seguirá siempre impulsándonos e inspirándonos. Hasta siempre, compañera", ha apuntado en la misma red social.

Asimismo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha recordado a Bustelo como "todo un ejemplo de vida". "Ha fallecido Carlota Bustelo. Diputada constituyente en el Congreso de los Diputados por Madrid. Gran defensora de los derechos de las mujeres. Todo un ejemplo de vida. Un abrazo a su familia, amigos y a tantas socialistas que aprendieron de ella", ha subrayado.

Por otro lado, Bustelo también ha formado parte de la Fundación Mujeres, como su presidenta de honor. Desde la entidad han recalcado su "modelo de determinación y coherencia a la hora de defender los derechos de las mujeres".

"Su figura ha atravesado la historia de este país y ha hecho real la máxima de que lo personal es político. Todas las mujeres españolas le debemos mucho, mucho sobre lo que significa vivir con dignidad y con coherencia. Ella construyo ese futuro feminista que aún es. Un presente de progreso, desarrollo y bienestar feminista que seguirá siendo nuestro futuro", ha apuntado la Federación.