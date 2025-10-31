Mujeres a Seguir celebra sus XII Premios, con nueve galardonadas que representan "excelencia" y "liderazgo femenino"

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mujeres a Seguir (MAS) ha celebrado este jueves en Madrid la duodécima edición de sus premios anuales, que reconocen el talento, la excelencia y el compromiso de mujeres líderes en diferentes ámbitos de la sociedad.

La gala, presentada por la presidenta de la Fundación Diversidad, Teresa Viejo, e inaugurada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reunido a personalidades del mundo empresarial, científico, cultural y social para rendir homenaje a las mujeres que, con su talento y compromiso, están transformando la realidad.

"Estos premios no solo celebran éxitos individuales, también celebran la fuerza colectiva de las mujeres que desde su ejemplo están cambiando las verdades del mundo. Cada una de las finalistas y premiadas de esta noche representa esa energía transformadora que mueve el mundo hacia adelante", ha asegurado Saiz durante su intervención.

Además, la ministra ha señalado que la igualdad "no solo es una cuestión de justicia", sino "una cuestión de progreso, de talento, de futuro compartido". "Debemos seguir trabajando con determinación, para que ninguna mujer tenga que renunciar a sus sueños por el hecho de ser mujer", ha recalcado.

Por su parte, la editora de Mujeres a Seguir, Esther Valdivia, ha reivindicado el liderazgo femenino como "el motor del cambio de empresas, instituciones, industrias" y "una palanca imprescindible". También ha abogado por "un país en el que talento no tenga género y unos premios como estos no sean necesarios".

Este año, los Premios de Mujeres a Seguir han ampliado su alcance con la incorporación de una nueva categoría, Educación, y la entrega de siete Premios Especiales, entre ellos el 'Premio MAS Innovación by Dentsu', que se concede por primera vez.

El jurado, integrado por profesionales de referencia en distintos sectores, ha reconocido el trabajo de nueve mujeres cuyas trayectorias "son ejemplo de excelencia, valentía e impacto" en ámbitos como Ciencia, Comunicación, Cultura, Deporte, Empresa, Emprendimiento, Publicidad y Marketing, y Tecnología.

En esta línea, en Ciencia, el galardón ha sido para la astrofísica e investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, responsable de defensa planetaria de la ESA en España y una de las mayores expertas europeas en el estudio de asteroides y cometas, Julia de León.

Mientras, en Comunicación, la premiada ha sido la reportera de guerra que ha narrado desde el terreno conflictos como los de Ucrania, Siria o Gaza, Laura de Chiclana. Asimismo, la diseñadora galardonada con el Premio Nacional de Diseño 2022, Inma Bermúdez, "defensora de un modelo sostenible y ético en el diseño industrial y referente internacional del sector" ha sido premiada en Cultura.

La categoría de Deporte ha distinguido a la seleccionadora nacional de natación artística, Andrea Fuentes, que "ha llevado al equipo español a lo más alto con un modelo de liderazgo que prioriza la salud mental y la igualdad". En la categoría dedicada a la Educación, ha sido reconocida la profesora y coordinadora del proyecto FP visible, FP de calidad, Patricia Santos.

En el ámbito de la Empresa, el jurado ha premiado a la presidenta y CEO de Accenture en España y Portugal, Mercedes Oblanca, "por su liderazgo transformador, su apuesta por la inteligencia artificial ética y su compromiso con la diversidad y el talento femenino". Mientras que, en Emprendimiento, la galardonada ha sido la fundadora de Pyratex, Regina Polanco.

La categoría de Publicidad y Marketing ha distinguido a la socia y CEO global de Corporate Affairs de LLYC, Luisa García, "por integrar la igualdad y la innovación tecnológica en la comunicación, impulsando herramientas de inteligencia artificial que detectan sesgos de género".

Por último, en Tecnología, el premio ha sido para la directora de Estrategia y Transformación de Talgo, Elena Moral, "pionera en la ingeniería ferroviaria y responsable de algunos de los proyectos más innovadores de alta velocidad a nivel internacional".

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

Además de las nueve categorías principales, Mujeres a Seguir ha entregado siete reconocimientos especiales a personalidades e iniciativas que encarnan los valores de la igualdad, la innovación y el compromiso social.

Así, el Premio MAS Trayectoria ha sido para la vicepresidenta de El Español, Cruz Sánchez de Lara, "por su defensa constante de los derechos humanos y su liderazgo en el ámbito jurídico y mediático".

Por otro lado, el Premio MAS Talento a Bordo de Iberia ha distinguido a la científica e inventora Pilar Mateo, "por su labor en la erradicación de enfermedades endémicas y su compromiso con la mejora de las condiciones de vida en comunidades vulnerables". En cuanto al Premio MAS Comunidad de Comunidad de Madrid, este ha reconocido a la asociación 'Ellas Vuelan Alto', presidida por Isabel Maestre, "por su impulso al papel de las mujeres en la industria aeronáutica y aeroespacial".

El recién estrenado Premio MAS Innovación de Dentsu ha premiado a 'Ac2ality', medio nativo digital fundado por cuatro veinteañeras (Daniela Macarena, Paula Muñoz, María Murillo y Gabriela Campbell), "por revolucionar la comunicación entre los jóvenes con un formato ágil y veraz".

Igualmente, la directora de Comunicación y Asuntos Corporativos de IKEA Global, Belén Frau, ha sido reconocida con el Premio MAS Internacional "por su liderazgo en la gestión de la diversidad y la sostenibilidad a escala global".

El Premio MAS Aliado ha recaído este año en el primer nadador español en lograr el oro en un mundial de natación artística, Dennis González, reconociendo así su papel en la visibilización de la igualdad de género en el deporte.

Por último, el Premio MAS Desafío Digital by Samsung ha sido para Cristina Cid, Jimena Sharma y Carla Morales, alumnas del Colegio Rafaela Ybarra de Madrid, situado en el distrito madrileño de Usera. Su equipo ha ganado el II Concurso MAS Desafío Digital, dirigido a alumnos de 3º y 4º de Secundaria de la Comunidad de Madrid, para crear conciencia sobre el papel de las mujeres en el ámbito STEM y crear vocaciones tecnológicas entre las chicas.

Desde su creación en 2014, los Premios MAS han contado con más de 600 candidatas y han distinguido a más de un centenar de mujeres y colectivos por su impacto profesional y social. En su decimosegunda edición, la iniciativa reafirma "su compromiso con la visibilidad del talento femenino y con una sociedad más igualitaria, diversa e inclusiva".