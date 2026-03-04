Niñas explican a Aagesen sus proyectos científicos: "Venimos a demostrar que la tecnología también habla en femenino"

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, recibe en el Ministerio a alumnas de distintos colegios - EUROPA PRESS

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha recibido este miércoles en el Ministerio a las Efigy Girls de la Fundación Naturgy, que le han explicado los proyectos que están desarrollando en materia de energías renovables y cambio climático.

"Venimos a demostrar que la tecnología también habla en femenino", ha señalado Ainhoa, alumna del CEIP Mariano Benlliure de Aldaya (Valencia).

Ocho alumnas de este colegio de la Comunidad Valenciana, región que en esta edición de Efigy Girls ha tenido una mayor representación como apoyo a las escolares tras la dana, han presentado a la ministra un semáforo inteligente para medir el CO2 que hay en las clases y le han regalado un abanico artesano de Aldaya y una chapa que han hecho.

"No solo usamos la tecnología, también programamos y diseñamos para mejorar el entorno que nos rodea. Lo que más nos ha gustado es la programación y el trabajo el equipo", han trasladado a las niñas a Aagesen, que ha calificado el trabajo de "proyectazo".

También han acudido al Ministerio cuatro alumnas del IES Fernando de los Ríos de Granada con un sistema hidropónico, con el objetivo de "reutilizar el agua todo lo posible".

"Ser eficiente en el uso del agua es importante para la salud y la vida de las personas. Nos ha gustado trabajar en equipo y hemos aprovechado los recreos para realizar el proyecto", ha explicado Isabela.

La vicepresidenta tercera ha observado con atención el funcionamiento del proyecto y ha resaltado la importancia de "ser eficientes en el uso del agua".

"La resiliencia hídrica, la capacidad de tener agua es fundamentañ. Cuando yo era pequeña la programación no formaba parte de nuestra vida, era algo mucho más complicado. Me parece un proyecto espectacular", ha celebrado.

El siguiente proyecto que han presentado las alumnas lo han realizado jóvenes de 5º y 6º de Primaria de la Escuela Pau Vila de Tarrassa.

Este trabajo consiste en una ventana automática que funciona según el nivel de CO2: "Con el color verde se abre la ventana y con el amarillo se cierra".

Pilar, una de las autoras del proyecto y que ha asegurado que de mayor quiere ser profesora, ha comentado que lo que ha gustado de esta iniciativa es conocer a alumnas de otro curso que no se conocían "tanto". "Ahora nos conocemos más al hacer esto en grupo", ha dicho.

"El cambio climático es en parte culpa de los humanos ya que utilizamos muchos combustibles fósiles y eso contamina la atmósfera y cada vez hace más calor en la Tierra", ha agregado otra de las alumnas.

La vicepresidenta tercera ha valorado que las niñas hayan tenido trabajado en equipo y se hayan relacionado entre ellas. "Habéis conectado distintas clases dentro del propio colegio", ha aplaudido.

Por último, alumnas de otro colegio de la Comunidad Valenciana han detallado que están haciendo una maqueta con una "alarma rápida para que los bomberos puedan actuar lo antes posible".

Las jóvenes han precisado que en la maqueta han instalado una torre de vigilancia con el robot de alarma encima, con un sensor que detectará el incendio y activará una alarma con sonido y luz. Además, otro grupo se encargará de construir un coche que acudirá al rescate.

"Es estupendo, habéis utilizado pajitas, palos de helado, corcho, hueveras, eso se llama reciclar, estupendo. Con el cambio climático el incendio puede tener más intensidad. A lo mejor sois las ingenieras del futuro de medidas de protección contra incendios", ha subrayado Aagesen.

La ministra ha preguntado a las niñas qué querían ser de mayores y la profesión más repetida por las alumnas ha sido la de profesora. También han dicho que querían ser doctora, jueza, actriz, ingeniera informática, veterinaria, policía, actriz o bailarina.

"Muchas veces las vocaciones comienzan desde muy pequeños. Se puede despertar esa chispa renovable para elegir y dirigirte profesionalmente en el futuro. En lo de programar me ganáis todas por goleada, eso no me tocó", ha manifestado Aagesen.

La jornada ha concluido con una visita a las obras de eficiencia energética que se están realizando en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.