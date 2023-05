Noah Matthews Matofsky, actor en 'Peter Pan y Wendy': "Las personas con Síndrome de Down podemos hacer lo que queramos"

Noah Matthews Matofsky durante la entrevista a Down España.

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Noah Matthews Matofsky interpreta a Slightly, uno de los 'niños perdidos' del país de 'Nunca Jamás', en la película 'Peter Pan y Wendy'. Es la primera vez que un actor con Síndrome de Down tiene un papel protagonista en una producción de Disney, una hazaña para la que el joven actor ha tenido que aprender a manejar espadas para enfrentarse al temido Capitán Garfio, interpretado por Jude Law.

Pero Noah Matthews Matofsky no parece temerle a nadie y se define a si mismo como un chico "divertido, encantador y muy atractivo", sin poder ocultar su "emoción" por formar parte del reparto de estrellas que dan vida a los personajes de este clásico de Disney.

"Todo el mundo está muy orgulloso de mí. Ahora, mi sueño es ser un actor famoso en el mundo. Quiero salir en películas y shows de televisión, quién sabe. El futuro decidirá", ha comentado muy ilusionado el joven británico de 15 años para quien su discapacidad no es un obstáculo. "Las personas con Síndrome de Down podemos hacer lo que queramos", ha añadido en una entrevista para Down España.

Pese a haber sido éste su primer trabajo, le ha resultadao "fácil" porque es algo que le "encanta hacer" y, para Noah, el éxito de la película le supone vivir "un verdadero sueño".

De hecho, ya tiene planes para el futuro y una vez que finalice los exámen del colegio quiere ir a una escuela de arte dramático, ya que siente fascinación por el teatro y el piano desde pequeño. "Me encantaría estudiar interpretación ahora que soy famoso por salir en 'Peter Pan y Wendy'", alega.

La inclusión de Noah en esta película rodada en Canadá se realizó a través de una agencia de talentos inclusiva y su éxito también ha conllevado una visibilidad para el colectivo de personas con síndrome de Down, que se ven representadas en un mundo en el que hasta hace poco no encontraban muchas oportunidades.

"Disney vio mi foto y me llamaron para una audición. Tuve que hacer muchos vídeos para ellos durante un año más o menos, pero el rodaje fue increíble", ha admitido el actor quien asegura que gracias a ella ha conseguido hacer muchos amigos. "En mi familia están muy contentos, mi hermana comenzó a llorar nada más empezar a ver la película", ha explicado Noah.

El joven es consciente de que pude ser ejemplo para muchos y quiere aprovechar su fama y reconocimiento para enviar un mensaje positivo a las personas con Síndrome de Down: "Está en tu mano. Si tienes una discapacidad como yo, no lo tomes como un obstáculo, transfórmalo en algo positivo, haz lo que quieras hacer. Da igual lo que sea, ve a por ello", ha añadido.

Noah está seguro de que "todo el mundo es bueno haciendo algunas cosas y en otras no tanto". "Las personas con síndrome de Down podemos ir al colegio, a la universidad y hacer lo que queramos", ha concluido el actor.