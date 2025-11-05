El Observatorio de Igualdad de RTVE abordará la violencia vicaria a través del cine en el Festival de Sevilla

Archivo - La periodista Mercedes de Pablos, durante la jornada 'Todas las edades, todos los derechos: 50 años de un mundo mejor', organizada por el Observatorio de Igualdad de RTVE, en el Auditorio de Prado del Rey, a 6 de marzo de 2025, en Madrid (España - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Igualdad de RTVE participará el próximo miércoles 12 de noviembre en el Festival de Cine Europeo Sevilla, con actividades en las que abordará el problema de la violencia vicaria.

Según ha informado este miércoles RTVE, las actividades se celebrarán en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) dentro del área profesional FRAME.

De este modo, la Corporación pública ha indicado que, a las 9.30 horas, se proyectará el documental 'No estás loca', una obra que aborda de forma directa el impacto de esta forma de violencia en los hijos e hijas de las víctimas, que se estrenará en cines el 13 de noviembre.

RTVE ha adelantado que el documental cuenta con decenas de testimonios reunidos por su directora y aborda las distintas formas de violencia que se dan en estos casos, así como "el silencio que históricamente ha rodeado a sus víctimas".

Tras la proyección, de 11.15 a 12.30 horas, tendrá lugar la mesa redonda 'Ver lo invisible: cine frente a la violencia vicaria', organizada por el Observatorio en colaboración con la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA).

La mesa será moderada por la presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE, Mercedes de Pablos, y contará con la participación de María Bestar, actriz, cantante, productora y directora del documental 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria'; Marta Velasco, productora y presidenta de la Academia de Cine de Andalucía; Lu Carrasco, actriz, psicóloga experta en perspectiva de género y socia de AAMMA; y Beatriz Aparicio, Jefa de Unidad del Observatorio de Igualdad de RTVE.

"El objetivo es reflexionar sobre este tipo de violencia, analizar cómo se representa en el cine y evidenciar esta realidad y la de sus víctimas más invisibles", ha explicado RTVE.

En este contexto, el Observatorio de Igualdad considera "esencial" contribuir a la visibilización de la violencia vicaria desde el ámbito audiovisual para "generar conciencia colectiva y acompañar a las víctimas en sus procesos de reparación".