La ONCE impulsará una nueva fundación para atender a personas con baja visión

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE impulsará una nueva fundación para atender a personas de baja visión, con pérdidas muy graves de capacidad visual, que, sin embargo, no lleguen a cumplir los parámetros de afiliación a la ONCE.

Así lo ha anunciado este jueves 13 de octubre la vicepresidenta de Servicios Sociales y Participación del Grupo Social ONCE, Imelda Fernández, coincidiendo con el Día Mundial de la Visión, durante una jornada en la que también participaron representantes del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), y en la que se habló especialmente de investigación y de mejorar la realidad de las personas ciegas o afectadas gravemente por problemas oftalmológicos, como el glaucoma, que les conducen a una reducción muy severa de la visión.

En este sentido, Fernández ha explicado que la ONCE, conocedora de la realidad de estas personas que no cumplen los requisitos de afiliación a la organización pero que están severamente afectadas, impulsará una nueva fundación, en cuyo diseño se está empezando a trabajar.

El glaucoma, conocido como "la ceguera silenciosa" afecta en torno a 60 millones de personas en todo el mundo y, en España, a cerca de un millón. Es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y se trata de una enfermedad que afecta al nervio óptico, responsable de aportar información al cerebro.

La vicepresidenta de Servicios Sociales y Participación de la ONCE ha destacado que esta iniciativa se suma a la labor del grupo con las personas ciegas o con discapacidad visual grave. "Cada año se acercan a nosotros más de 3.000 personas que pierden total o casi totalmente la visión y creamos para ellos nuevas oportunidades de vida", ha dicho.

Y, en esta línea, ha anunciado que la ONCE tratara de extender el conocimiento que tiene de esta realidad de las personas ciegas, desde el apoyo psicosocial hasta la técnicas y tácticas para aprovechar el resto visual, con la nueva fundación, en la que se está trabajando.